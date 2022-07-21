Коригував російський вогонь по аеропорту Кривого Рогу: СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону
СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону, агента ФСБ, який коригував обстріли РФ по аеропорту Кривого Рогу
Про це повідомила СБУ.
Спецслужба посилила контрдиверсійні заходи у прифронтових районах Півдня України та затримала агента ФСБ Росії. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових підприємств регіону.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ він збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України, фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури, зокрема аеропорту в Кривому Розі. Через закриті канали зв'язку зловмисник передавав інформацію росіянам і відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості й детальним описом.
Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту 10 березня.
Йому оголосили підозру в держзраді й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- 10 березня в селі Лозуватка Дніпропетровської області, біля Кривого Рогу, росіяни завдали двох ракетних ударів по аеропорту.
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