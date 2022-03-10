У аеропорт біля Кривого Рогу влучили дві російські ракети, - голова ВА міста Вілкул
10 березня у селі Лозуватка Дніпропетровської області обстріляли аеропорт
Про це повідомив у Facebook начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Щойно два прильоти по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали. Хочу нагадати, що сигнал "Повітряна тривога" подається завчасно і у вас завжди є від 5 до 10 хвилин (залежно від того, звідки вилетіли ракети), щоб потрапити в укриття", - написав він.
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