Спіймали на хабарі у $1 тис: ВАКС засудив ексзаступника прокурора Кіровоградщини до шести років позбавлення волі
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винним колишнього заступника прокурора Кіровоградської області у вчиненні кримінального правопорушення за хабарництво та призначила йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі
Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.
Ексзаступника прокурора позбавили половини належного йому на праві власності майна і права обіймати посади, передбачені ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" строком на 3 роки.
Суд визнав доведеним обвинувачення, за яким він надав своєму колезі - військовому прокурору Кіровоградського гарнізону Південного регіону - хабар у розмірі $1 тис. за неоскарження в апеляційному порядку рішення Господарського суду Кіровоградської області, ухваленого на користь ФОП.
Також вироком суду щодо $1 тисячі хабаря застосували спеціальну конфіскацію.
Вирок може бути оскаржений у апеляції протягом 30 днів.
- Нагадаємо, Державне бюро розслідувань встановило, що внаслідок корупції держава за три роки зазнала збитків у розмірі 524 млн грн.
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