Спіймали на хабарі у $1 тис: ВАКС засудив ексзаступника прокурора Кіровоградщини до шести років позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.



Ексзаступника прокурора позбавили половини належного йому на праві власності майна і права обіймати посади, передбачені ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" строком на 3 роки.



Суд визнав доведеним обвинувачення, за яким він надав своєму колезі - військовому прокурору Кіровоградського гарнізону Південного регіону - хабар у розмірі $1 тис. за неоскарження в апеляційному порядку рішення Господарського суду Кіровоградської області, ухваленого на користь ФОП.



Також вироком суду щодо $1 тисячі хабаря застосували спеціальну конфіскацію.



Вирок може бути оскаржений у апеляції протягом 30 днів.



Нагадаємо, Державне бюро розслідувань встановило, що внаслідок корупції держава за три роки зазнала збитків у розмірі 524 млн грн.