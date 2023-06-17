Сподіваюсь, у Вільнюсі Захід дасть зрозуміти, що майбутнє України - у НАТО, - генерал Ходжес
Членство в НАТО - найкраща гарантія безпеки для України, і є надія, що у Вільнюсі оголосять конкретні кроки для цього
Про це сказав генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.
"Усім відомо, що найкраща гарантія безпеки для України - це її членство в НАТО, і я сподіваюся, що це станеться вже незабаром. Надіюся, на Вільнюському саміті будуть оголошені конкретні кроки, які дадуть усім зрозуміти, що майбутнє України - у НАТО. Навіть якщо вони не назвуть це планом дій щодо членства, я думаю, що ми почуємо кілька конкретних кроків, які дадуть нам це розуміння. Я буду розчарований і думаю, що Вільнюський саміт буде невдалим, якщо цього не станеться. І, звичайно, усі, зокрема керівництво НАТО, це добре розуміють", - зазначив він.
На думку генерала, США й деякі інші країни робитимуть усе, щоб допомогти Україні захиститися після перемоги над РФ. Сполучені Штати, Польща, Велика Британія та, можливо, Німеччина, Франція сприятимуть удосконаленню української ППО та протиракетної оборони для протистояння загрозам з боку Росії.
- 16 червня дипломат Валерій Чалий.заявив, що Україна має працювати над тим, щоб НАТО ухвалило рішення про запрошення держави до Альянсу протягом цьогорічного саміту або саміту наступного року.
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