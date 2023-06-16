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НАТО має ухвалити політичне рішення про запрошення України - треба працювати, щоб воно було за два найближчі саміти, - Чалий

16 червня, 2023 п'ятниця
22:21
Війна з Росією Валерій Чалий

Україна має працювати над тим, щоб НАТО ухвалило рішення про запрошення держави до Альянсу протягом цьогорічного саміту або саміту наступного року

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Треба розуміти одну ключову, базову річ - спочатку має бути політичне запрошення до НАТО і воно має бути якомога швидше, а потім уже всі процедури. Ці процедури триватимуть довго - у Фінляндії пішов рік і це дуже швидко. Треба працювати над тим, щоб політичне рішення було за два саміти максимум - або у Вільнюсі, або у Вашингтоні наступного року на ювілейному саміті - 75 років буде Альянсу. Буде ще в розпалі президентська кампанія Джозефа Байдена. Мені здається, це була б дуже знакова річ - запрошення України", - сказав Чалий.

Дипломат пояснив, чому політичне рішення потрібне саме зараз.

"В чому парадокс ситуації - вони розказують, що після війни. Тоді вони будуть говорити про зовсім інше.  Поки Україна реально вкладається ресурсами, життям людей у захист східного флангу - можна говорити про ці політичні рішення. Як тільки це все завершиться - знайдуться 50 питань. Тому нам треба продовжувати лінію на те, що перше - це політичне рішення про запрошення України і відповідь на нашу заявку. Все інше можна дотиснути протягом кількох років", - підсумував дипломат.

Що відомо про вступ України до НАТО

  • У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
  • Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 
  • 10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.
  • 13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
  • 15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.
  • 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.
  • За даними ЗМІ, президент США Джо Байден не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.
Валерій Чалий
НАТО
вступ до НАТО
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