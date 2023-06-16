НАТО має ухвалити політичне рішення про запрошення України - треба працювати, щоб воно було за два найближчі саміти, - Чалий

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Треба розуміти одну ключову, базову річ - спочатку має бути політичне запрошення до НАТО і воно має бути якомога швидше, а потім уже всі процедури. Ці процедури триватимуть довго - у Фінляндії пішов рік і це дуже швидко. Треба працювати над тим, щоб політичне рішення було за два саміти максимум - або у Вільнюсі, або у Вашингтоні наступного року на ювілейному саміті - 75 років буде Альянсу. Буде ще в розпалі президентська кампанія Джозефа Байдена. Мені здається, це була б дуже знакова річ - запрошення України", - сказав Чалий.

Дипломат пояснив, чому політичне рішення потрібне саме зараз.

"В чому парадокс ситуації - вони розказують, що після війни. Тоді вони будуть говорити про зовсім інше. Поки Україна реально вкладається ресурсами, життям людей у захист східного флангу - можна говорити про ці політичні рішення. Як тільки це все завершиться - знайдуться 50 питань. Тому нам треба продовжувати лінію на те, що перше - це політичне рішення про запрошення України і відповідь на нашу заявку. Все інше можна дотиснути протягом кількох років", - підсумував дипломат.

Що відомо про вступ України до НАТО