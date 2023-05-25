Здебільшого сила в нашій історії була неспокійною. У ній була енергія сили, але страх її втратити.

Також часто в нашій історії було присутнє інше: неспокійне безсилля. Цього теж було чимало. Маю відчуття, що воно зараз відходить, а може і відійшло

Можливо, зараз ми живемо в час, коли неспокійне безсилля стало неспокійною силою, і коли неспокійна сила поволі стає спокійною силою.

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Спокій сили — це відчуття, що сила буде з тобою, що ти її не втратиш, попри загрози. І тоді ти йдеш своїм курсом, хто б що не говорив, хто б що не намагався зробити

Спокій сили — це відчуття, що сила буде з тобою, що ти її не втратиш, попри загрози. І тоді ти йдеш своїм курсом, хто б що не говорив, хто б що не намагався зробити.

Можливо, це і є Козак Мамай? Переосмислений, перевинайдений. Спокій сили, сила спокою.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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