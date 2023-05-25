Спокій сили, сила спокою
Я бачу поволі, як у нас народжується така річ як спокійна сила. Поєднання сили та спокою
Здебільшого сила в нашій історії була неспокійною. У ній була енергія сили, але страх її втратити.
Також часто в нашій історії було присутнє інше: неспокійне безсилля. Цього теж було чимало. Маю відчуття, що воно зараз відходить, а може і відійшло
Можливо, зараз ми живемо в час, коли неспокійне безсилля стало неспокійною силою, і коли неспокійна сила поволі стає спокійною силою.
Читайте також: Ми боремося за незворотність
Спокій сили — це відчуття, що сила буде з тобою, що ти її не втратиш, попри загрози. І тоді ти йдеш своїм курсом, хто б що не говорив, хто б що не намагався зробити
Спокій сили — це відчуття, що сила буде з тобою, що ти її не втратиш, попри загрози. І тоді ти йдеш своїм курсом, хто б що не говорив, хто б що не намагався зробити.
Можливо, це і є Козак Мамай? Переосмислений, перевинайдений. Спокій сили, сила спокою.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе