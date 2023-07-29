Про це пише France24.

Зазначається, що у рамках спільного зі Сполученими Штатами проєкту Австралія розробить керовані реактивні системи залпового вогню.

"Ми сподіваємося, що через два роки в Австралії почнеться виробництво ракет. Ми дуже задоволені кроками, які робимо щодо створення підприємства з виробництва керованої зброї та вибухових боєприпасів у цій країні", - сказав Марлз.

Голова Пентагону Остін наголосив, що цей план допоможе Штатам "загострити технологічну перевагу та зміцнити базу оборонної промисловості".

Тепер Вашингтон працюватиме над тим, щоб допомогти Австралії майже з нуля створити нову вітчизняну ракетну промисловість, маючи на увазі забезпечення надійного трубопроводу для своїх власних збройних сил.

Війна в Україні виявила слабкі сторони багатьох західних військових ланцюжків постачань і поступово вичерпала запаси ракет та інших боєприпасів. Зараз Австралія розпочинає капітальну реформу власних збройних сил, орієнтуючись на можливості завдавання ударів на великі відстані, щоб тримати потенційних ворогів, зокрема Китай, "на відстані витягнутої руки".