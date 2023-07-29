Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Сполучені Штати допоможуть Австралії у розвитку ракетної промисловості

Сполучені Штати допоможуть Австралії у розвитку ракетної промисловості

29 липня, 2023 субота
12:28
Світ Австралія

За підсумками зустрічей у Брісбені із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та головою Пентагону Ллойдом Остіном міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про проєкт розвитку ракетної промисловості та її експорту

Про це пише France24.

Зазначається, що у рамках спільного зі Сполученими Штатами проєкту Австралія розробить керовані реактивні системи залпового вогню.

"Ми сподіваємося, що через два роки в Австралії почнеться виробництво ракет. Ми дуже задоволені кроками, які робимо щодо створення підприємства з виробництва керованої зброї та вибухових боєприпасів у цій країні", - сказав Марлз.

Голова Пентагону Остін наголосив, що цей план допоможе Штатам "загострити технологічну перевагу та зміцнити базу оборонної промисловості".

Тепер Вашингтон працюватиме над тим, щоб допомогти Австралії майже з нуля створити нову вітчизняну ракетну промисловість, маючи на увазі забезпечення надійного трубопроводу для своїх власних збройних сил.

Війна в Україні виявила слабкі сторони багатьох західних військових ланцюжків постачань і поступово вичерпала запаси ракет та інших боєприпасів. Зараз Австралія розпочинає капітальну реформу власних збройних сил, орієнтуючись на можливості завдавання ударів на великі відстані, щоб тримати потенційних ворогів, зокрема Китай, "на відстані витягнутої руки".

  • 26 червня уряд Австралії надав додаткову військову та економічну допомогу Україні на 73,5 мільйона доларів. Новий пакет оборонної підтримки складався з 28 броньованих машин M113, 14 спецавтомобілів, 28 середньотоннажних вантажівок та 14 причепів.

зброя
Австралія
США
Читайте також:
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
28 липня, 2023 п'ятниця
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024
Володимир Огризко
28 липня, 2023 п'ятниця
Огризко про погрози Росії заблокувати Чорне море: Мене дивує дуже пасивна позиція наших натівських партнерів
28 липня, 2023 п'ятниця
Вагнерівці можуть оголосити про захоплення Білоруської АЕС, щоб погрожувати Литві, - військовий експерт Грабський
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 липня
13:09
касетний снаряд
У Миколаєві чоловіки намагалися розібрати касетний снаряд, п'ятеро отримали поранення
12:58
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Розганяється до 111 км/год й ховається під водою: у Туреччині представили новий морський дрон
12:42
погода_літо
Дощі із заходу перейдуть до центру, на решті територій - сонячно і сухо: прогноз на 30 липня від Наталки Діденко
12:32
росія хакер
Хакери, імовірно пов'язані з РФ, здійснили кібератаку на урядовий онлайн-портал Кенії
12:24
вибух у Шевченківському суді Києва
Вибух у Шевченківському райсуді: ДБР вважає, що вибухівку Гуменюку передали під виглядом ліків
12:10
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому ветував виділення понад 570 мільйонів на добудову Музею Голодомору
12:09
OPINION
Сергій Руденко
Путін як Африка
11:59
Місія ЮНЕСКО в Одесі
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки наслідків ракетних ударів
11:44
Пригожин закінчить в Гаазі з Путіним, або диктатор його ліквідує, - Порошенко
11:40
Світло
Через негоду 9 тисяч споживачів Дніпропетровщини лишаються без світла
11:34
OPINION
Микола Княжицький
Президент заветував закон щодо коштів на Музей Голодомору - це помилка
11:30
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
У Севастополі вибухнув склад боєприпасів
11:28
війна діти
У Сенаті США закликали адміністрацію Байдена допомогти українським дітям, яких депортували в РФ
11:10
У Фінляндії закриють вісім пунктів прийому біженців через зменшення прибуття українців
11:00
ЗРК Patriot
Україна може отримати 10–12 систем Patriot, - військовий експерт Риженко
10:35
Херсонщина, села
Окупанти вранці вдарили по Веселому на Херсонщині: поранена жінка
10:06
У РФ звинуватили ЗСУ в обстрілі села у Брянській області: пишуть про щонайменше 15 "прильотів"
10:04
OPINION
Євстратій Зоря
Диктатура і тоталітаризм вироджуються і ведуть у прірву
09:43
окупанти
У окупованому Сєверодонецьку росіяни хочуть перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, - ОВА
09:32
Міноборони Японії: китайські та російські військові кораблі пройшли протокою поряд із Хоккайдо
09:29
ЗСУ
Окупанти намагаються активно наступати біля Кремінної на Луганщині, але успіхів не мають, - британська розвідка
09:00
Китай та США
У США планують обмежити технологічні інвестиції в Китай, - Bloomberg
09:00
Знищена техніка окупантів
День ССО: Кілька фактів про Рух опору та Сили спеціальних операцій ЗСУ
08:26
Оновлено
ЗСУ
Втрати РФ за добу війни в Україні: 390 солдатів, 6 бойових бронемашин та 11 артсистем
08:25
гелікоптерTiger
В Австралії розбився військовий гелікоптер: щонайменше 4 загиблих
08:08
Паризький сплін, зірка на голці та як зловити злочинця – 5 книг з невідомими історіями відомих людей
08:04
Оновлено
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі: 9 постраждалих
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Чому у Росії бояться теми ЛГБТ?
07:55
Трамп
Дональд Трамп обіцяє боротися за президентське крісло навіть з-за ґрат
07:52
OPINION
Микола Княжицький
У партії влади "Слуга народу" почалася боротьба проти необережних шанувальників відпочинку на Мальдівах
06:37
Фукусіма
Японія запустила найстаріший у країні ядерний реактор після 12 років простою
06:23
ЗСУ
ISW: ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом
05:58
Сиріл Рамафоса
"Ми не прийшли просити якісь дари": Президент ПАР закликав Путіна розблокувати Чорне море і відновити "зернову угоду"
05:32
Путін
У Росії бояться, що війна в Україні негативно вплине на результати виборів, - ISW
05:04
військовий переворот у Нігері
Радбез ООН засудив держпереворот у Нігері та вимагає звільнення президента
04:36
Китай Тайвань
США виділили Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн
04:08
ПВК Вагнер
Польща та Литва можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера
03:40
Сінгапур
У Сінгапурі стратили жінку за торгівлю героїном: вперше за 20 років
03:12
В Італії знайшли давьоримський корабель з амфорами
Поліція Італії виявила давньоримський корабель зі сотнями вцілілих амфор
02:45
тренування армії США
Військові США є на території України, але не беруть участь у бойових діях, - Білий дім
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV