Бронемашини, вантажівки і причепи: Австралія надасть Україні новий пакет допомоги на $73,5 млн
Уряд Австралії надасть додаткову військову та економічну допомогу Україні на 73,5 мільйона доларів. Відомо, що пакет не викликаний подіями у РФ
Про це інформує Reuters.
Новий пакет оборонної підтримки складатиметься з 28 броньованих машин M113, 14 спецавтомобілів, 28 середньотоннажних вантажівок та 14 причепів.
Загалом уряд Австралії надасть допомоги на суму 73,5 мільйона доларів.
"Ця додаткова підтримка матиме реальне значення, допомагаючи українському народу, який продовжує проявляти велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", - сказав прем'єр-міністр Ентоні Албаніз.
Зазначається, що пакет не пов’язаний з подіями в Росії вихідними, коли Ростов тимчасово опинилося під контролем озброєної ПВК Вагнера: "Ні, ми працювали над цією пропозицією з метою винести її на розгляд кабінету міністрів сьогодні вранці протягом деякого часу".
За новими угодами Австралія збільшує свою допомогу Україні до 528,2 мільйони доларів, з яких 407,5 мільйона доларів - це військова підтримка, з моменту початку конфлікту у лютому 2022 року.
Албаніз повідомив, що країна продовжить надавати безмитний ввіз товарів з України на наступні 12 місяців для підтримки її економіки й торгівлі.
Також прем'єр-міністр сказав, що його уряд підтримує вирок Верховного суду Австралії, який відмовив Росії у скарзі на контроль федеральним урядом над землею, яку орендували для нового посольства біля парламентської будівлі в Канберрі: "Ми очікуємо, що Російська Федерація діятиме відповідно до рішення суду".
- Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомили, що Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18. 13 червня посол України в Австралії повідомив, що наша країна надіслала запит про стан 41 знятого з експлуатації літака F-18, аби розглянути можливість про їх подальшу передачу.
- 15 червня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що уряд має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.
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