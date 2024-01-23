Біатлоністка Пуцко здобула першу медаль України на юнацьких Олімпійських іграх
Біатлоністка Поліна Пуцко стала бронзовою медалісткою у спринтерських перегонах серед дівчат і принесла Україні першу медаль на зимових юнацьких Олімпійських іграх-2024, що проходять у корейському Канвоні
Про це інформує Національний олімпійський комітет України (НОКУ).
Зазначається, що 17-річна представниця Сумщини за важких погодних умов у "Спортивному парку Alpensia" показала чудову швидкість на дистанції та припустилася лише одного промаху на двох вогневих рубежах.
Спортсменка поступилася лише двом суперницям - 38,8 секундами срібній призерці Елі Север зі Словаччини та 1.13,9-ма чемпіонці Карлотті Гаутеро з Італії, які не закрили одну і три мішені відповідно.
У НОКУ зазначили, що бронзова медаль, яку виборола Поліна Пуцко, стала другою в історії України нагородою у біатлоні на зимових юнацьких Олімпійських іграх після "золота" Христини Дмитренко у перегонах переслідування у Ліллегаммері-2016.
Окрім цього, це перша медаль України на зимовій юнацькій Олімпіаді-2024, а також четверта в історії зимових юнацьких Олімпіад (1+1+2). Ще дві нагороди здобули Олександра Назарова та Максім Нікітін (фігурне катання, танці на льоду у 2012 році) та Орест Коваленко (фристайл, біг-ейр у 2020-му).
Завершальні перегони біатлоністів на зимовій юнацькій Олімпіаді-2024 - змішана естафета - відбудуться у середу, 24 січня.
У Національному олімпійському комітеті також відзначили, що Поліна Пуцко є донькою чемпіонки Європи-2009 з біатлону Інни Супрун та учасника двох Олімпійських ігор (2006 і 2010 років), тренера з лижних перегонів Олександра Пуцка.
- Нагадаємо, 19 січня у південнокорейському місті Канвон відбулася урочиста церемонія відкриття IV зимових юнацьких Олімпійських ігор-2024. Вони триватимуть до 1 лютого. Учасники розігрують 81 комплект медалей у 15 видах спорту.
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