Біатлоністка Пуцко здобула першу медаль України на юнацьких Олімпійських іграх

Про це інформує Національний олімпійський комітет України (НОКУ).

Зазначається, що 17-річна представниця Сумщини за важких погодних умов у "Спортивному парку Alpensia" показала чудову швидкість на дистанції та припустилася лише одного промаху на двох вогневих рубежах.

Спортсменка поступилася лише двом суперницям - 38,8 секундами срібній призерці Елі Север зі Словаччини та 1.13,9-ма чемпіонці Карлотті Гаутеро з Італії, які не закрили одну і три мішені відповідно.

У НОКУ зазначили, що бронзова медаль, яку виборола Поліна Пуцко, стала другою в історії України нагородою у біатлоні на зимових юнацьких Олімпійських іграх після "золота" Христини Дмитренко у перегонах переслідування у Ліллегаммері-2016.

Окрім цього, це перша медаль України на зимовій юнацькій Олімпіаді-2024, а також четверта в історії зимових юнацьких Олімпіад (1+1+2). Ще дві нагороди здобули Олександра Назарова та Максім Нікітін (фігурне катання, танці на льоду у 2012 році) та Орест Коваленко (фристайл, біг-ейр у 2020-му).

Завершальні перегони біатлоністів на зимовій юнацькій Олімпіаді-2024 - змішана естафета - відбудуться у середу, 24 січня.

У Національному олімпійському комітеті також відзначили, що Поліна Пуцко є донькою чемпіонки Європи-2009 з біатлону Інни Супрун та учасника двох Олімпійських ігор (2006 і 2010 років), тренера з лижних перегонів Олександра Пуцка.