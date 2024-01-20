У Південній Кореї відкрилися зимові юнацькі Олімпійські ігри
У п'ятницю, 19 січня, у південнокорейському місті Канвон відбулася урочиста церемонія відкриття IV зимових юнацьких Олімпійських ігор-2024
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Церемонія відкриття одночасно відбувалася на двох стадіонах - арені "Каннинський овал" та гірському "Йонпхьон Доум". Прапор України на ній пронесли скелетоніст Ярослав Лавренюк та біатлоністка Валерія Шейгас.
Загалом до складу збірної увійшли 44 спортсмени.
Біатлон: Іван Стеблина, Олександр Біланенко, Дмитро Крюков, Олександр Голік, Валерія Шейгас, Аліна Хміль, Поліна Пуцко, Ірина Шевченко
Гірськолижний спорт: Олександр Пацаган, Марія Сорокманюк
Керлінг: Артем Шлик та Маргарита Литвиненко (змішані пари)
Лижні гонки: Назарій Тесельський, Богдан Нікулін, Софія Шкатула, Марія Павленко
Лижне двоборство: Олександр Шовкопляс, Ростислав Кіращук
Санний спорт: одномісні сани — Антон Шевчук, Дарина Федорчук, Дарія Некотєнєва; двомісні сани — Максим Панчук і Андрій Муц, Олександр Олещенко й Андрій Мох, Світлана Соловей і Анна-Марія Гарцула
Скелетон: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко
Сноубординг: Іван Івчатов
Стрибки на лижах з трампліна: Микола Смик, Василь Бухонко, Жанна Глухова, Дарина Ільчук
Фігурне катання: Вадим Новіков (одиночне катання), Софія Рекунова та Денис Федянкін (танці на льоду)
Фристайл: Дмитро Перець, Наталія Казюк, Юліана Кісіль, Марія Анійчин
Шорт-трек: Володимир Мельник, Вероніка Кремер, Діана Демочко
Зимові юнацькі Олімпійські ігри - 2024 відбудуться у Канвоні з 19 січня по 1 лютого. Учасники розіграють 81 комплект медалей у 15 видах спорту.
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