У Південній Кореї відкрилися зимові юнацькі Олімпійські ігри

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Церемонія відкриття одночасно відбувалася на двох стадіонах - арені "Каннинський овал" та гірському "Йонпхьон Доум". Прапор України на ній пронесли скелетоніст Ярослав Лавренюк та біатлоністка Валерія Шейгас.

Загалом до складу збірної увійшли 44 спортсмени.

Біатлон: Іван Стеблина, Олександр Біланенко, Дмитро Крюков, Олександр Голік, Валерія Шейгас, Аліна Хміль, Поліна Пуцко, Ірина Шевченко

Гірськолижний спорт: Олександр Пацаган, Марія Сорокманюк

Керлінг: Артем Шлик та Маргарита Литвиненко (змішані пари)

Лижні гонки: Назарій Тесельський, Богдан Нікулін, Софія Шкатула, Марія Павленко

Лижне двоборство: Олександр Шовкопляс, Ростислав Кіращук

Санний спорт: одномісні сани — Антон Шевчук, Дарина Федорчук, Дарія Некотєнєва; двомісні сани — Максим Панчук і Андрій Муц, Олександр Олещенко й Андрій Мох, Світлана Соловей і Анна-Марія Гарцула

Скелетон: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко

Сноубординг: Іван Івчатов

Стрибки на лижах з трампліна: Микола Смик, Василь Бухонко, Жанна Глухова, Дарина Ільчук

Фігурне катання: Вадим Новіков (одиночне катання), Софія Рекунова та Денис Федянкін (танці на льоду)

Фристайл: Дмитро Перець, Наталія Казюк, Юліана Кісіль, Марія Анійчин

Шорт-трек: Володимир Мельник, Вероніка Кремер, Діана Демочко

Зимові юнацькі Олімпійські ігри - 2024 відбудуться у Канвоні з 19 січня по 1 лютого. Учасники розіграють 81 комплект медалей у 15 видах спорту.