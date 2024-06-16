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Євро-2024. Нідерланди дотиснули Польщу
У неділю, 16 червня 2024 року, на матчі в межах Євро-2024 збірна Нідерландів перемогла команду Польщі. Гра відбувалася у Гамбурзі (ФРН)
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Про це передає Еспресо.TV.
Євро-2024
Група D
1-й тур
16 червня
Польща – Нідерланди 1:2
Голи: Букса, 16 - Гакпо, 29, Вегхорст, 83
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