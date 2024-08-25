Кохан здобув срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в метанні молота

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Так, участь у турнірі разом із Михайлом Коханом взяли чотири провідні легкоатлети, зокрема канадець Ітан Кацберг, угорець Бенце Галаш, Павел Файдек та Войцех Новіцкі.

"Першу спробу Михайла Кохана не зарахували, натомість уже в другій спробі українець вступив у боротьбу за медалі - метнув на 77.03 метра, поступившись лише Кацбергу, який показав результат рівно на два метри більше", - йдеться у повідомленні.

Під час останньої спроби Михайло Кохан не зміг перевершити результат Кацберга - метнув на 79.85 метра і здобув срібло етапу.

Результати

Ітан Кацберг (Канада) - 80.03 м Михайло Кохан (Україна) - 79.85 м Войцех Новіцкі (Польща) - 76.05 м Бенце Галаш (Угорщина) - 76.05 м Павел Файдек (Польща) - 74.53 м