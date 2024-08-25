Кохан здобув срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в метанні молота
Український легкоатлет Михайло Кохан виборов срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в метанні молота
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Так, участь у турнірі разом із Михайлом Коханом взяли чотири провідні легкоатлети, зокрема канадець Ітан Кацберг, угорець Бенце Галаш, Павел Файдек та Войцех Новіцкі.
"Першу спробу Михайла Кохана не зарахували, натомість уже в другій спробі українець вступив у боротьбу за медалі - метнув на 77.03 метра, поступившись лише Кацбергу, який показав результат рівно на два метри більше", - йдеться у повідомленні.
Під час останньої спроби Михайло Кохан не зміг перевершити результат Кацберга - метнув на 79.85 метра і здобув срібло етапу.
Результати
- Ітан Кацберг (Канада) - 80.03 м
- Михайло Кохан (Україна) - 79.85 м
- Войцех Новіцкі (Польща) - 76.05 м
- Бенце Галаш (Угорщина) - 76.05 м
- Павел Файдек (Польща) - 74.53 м
- 4 серпня Михайло Кохан здобув бронзову медаль у метанні молота на Олімпіаді-2024 у Парижі.
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