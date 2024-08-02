Легенда хокею Гашек закликав власників клубів НХЛ заборонити росіянам грати у лізі

Про це Гашек заявив в Українському домі Volia Space у Парижі, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, власники клубів повинні висловити власну позицію та заборонити російським хокеїстам виступати в найсильнішій лізі світу, адже рішення залежить не лише від комісара НХЛ Гарі Беттмена, але й безпосередньо від них.

"Ви повинні зайняти позицію і не дозволяти російським гравцям грати в НХЛ. Тож це не тільки про Гарі Беттмена, а й про 31 власника НХЛ. Ці люди повинні ухвалювати рішення. Ці люди можуть вплинути на війну. Ці люди можуть врятувати багато людських життів", - сказав Гашек.

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Він висловив переконання, що таким чином в Україні можна врятувати багато життів.

"Власники клубів НХЛ, якщо ви мене слухаєте, слухайте уважно. Уважно слухайте мої слова. Ви врятуєте життя, якщо не дозволите російським гравцям більше вийти на лід", - підкреслив Гашек.

59-річний Домініка Гашека вважають одним з найкращих голкіперів у історії світового хокею. У НХЛ чех виступав "Чикаго", "Баффало", "Оттаву" та "Детройт", з яким двічі став володарем Кубка Стенлі. У складі збірної Чехії виграв олімпійське золото Нагано-1998.