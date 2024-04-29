Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек: участь спортсменів РФ у будь-яких змаганнях підтримує вторгнення в Україну і людські втрати

Домінік Гашек — чеський хокейний воротар, відомий виступами за низку клубів НХЛ, олімпійський чемпіон, ативіст та волонтер.

Воєнний злочинець Путін і багато російських пропагандистів, вони часто заявляють про те, що ось тут росіяни ось тут, у мене вдома, в іншій незалежній сусідній країні Україні, вони не воюють з мирним населенням, вони шукають тут нацистів, фашистів, бандерівців. Їх страшно дратує пісня «батько наш Бандера, Україна - мати». І вони, уявляєте, ловлять тут в Україні навіть сатаністів. І я знаю про те, що ви вже встигли відвідати такі міста як Харків, Ірпінь, Буча, Київ і ви побували навіть у Вінниці і 100% бачили ті звірства, які скоїли росіяни у нас в Україні. І, ймовірно, бачили розбомблені льодові арени. Розкажіть більше про мету своїх візитів в Україну?

Гашек: Путін влаштував геноцид в Україні

Я не згоден з тим, що росія називає українців бандерівцями і нацистами. Справжніми імперіалістами і військовими злочинцями є росіяни, путін та російська федерація, яка робить в Україні геноцид українського народу, включаючи українських дітей. У червні минулого року я відвідав Україну, щоб висловити свою повагу українцям за їхню здатність захищати не лише свою країну, а й європейські цінності, діючи як сторожова держава для всієї Європи. Також одним з головних завдань було підтримати український хокей, а також батьків та їхніх дітей, особливо тих, хто займається хокеєм. Мене дуже турбує розвиток українського хокею, оскільки я відчуваю відповідальність як олімпійський чемпіон за розвиток хокею не лише у всьому світі, а й в українському спорті.

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Те, що, наприклад, українці димають і відчувають тут в Україні, я розумію. А от хочу вас запитати, як ви думаєте, що відчувають європейці і чехи зокрема, бо до прикладу відстань від Києва до Праги це всього лишень майже 1400 км, і чи відчувають вони, що ось ця війна в Європі, яка триває в Україні, вона вже близько чи все-таки війна в Україні і сама Україна десь ще дуже далеко?

Більшість людей Чеської Республіки стоїть на боці України. Вони вкрай співчувають українському народові в цій війні та активно підтримують Україну. Більшість громадян Чехії виступає за те, щоб Україна відновила свої кордони 1991 року. Вони також усвідомлюють, що український народ не лише має припинити цей конфлікт, а й зробити все можливе, щоб подібна ситуація не повторилася у майбутньому.

Коли я чую, що росіяни не цікавляться політикою, я не усміхаюся, я сміюся, тому що РФ, воєнний злочинець Путін, його режим і Кремль, вони використовують не тільки культуру, а й спорт для того, щоб просувати у світі свої наративи. Ми знаємо, що росіяни виступають у національній хокейній лізі і ви є спортивною легендою, ваш голос в цьому світі, він є важливим. Як ви вважаєте, чи повинні спортсмени РФ виступати, наприклад, на Олімпіаді, яка відбудеться у Франції улітку цього року, і на інших спортивних змаганнях?

Гашек: Я проти участі російських спортсменів в Олімпіаді

Мені дуже шкода, що західний світ дозволяє російським спортсменам брати участь у спортивних змаганнях, включаючи Олімпіаду. Я не підтримую цього рішення. Хоча не всі спортсмени беруть участь у змаганнях, але допускається участь у спортивних змаганнях для багатьох з них. Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, російський спорт і російські спортсмени служать пропагандою для російської війни. Виходить, що ми, західний світ, дозволяємо участь у світових змаганнях для представників з Росії – це насправді форма підтримки їхньох війни та допомоги у поширенні відповідних наративів на міжнародному рівні Ця війна призводить до великих людських жертв, і я залишуся непохитним у своїй рішучості і я буду продовжувати своєю боротьбою повністю заборонити російським спортсменам участь у будь-яких змаганнях. Кожного разу, коли вони виходять на лід під час змагань - це сприяє поширенню російських наративів, підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україні, що в свою чергу призводить до втрат людських життів. Не всі спортсмени з Росії підтримують путіна або війну, проте, на жаль, вони репрезентують свою країну, і як представники Росії стають частиною реклами у війні, тому їм не можна брати участь у змаганнях.

Дякую вам за те, що ви підтримуєте і відстоюєте, робите все для того, щоб російські спортсмени….

Ви не повинні дякувати. Важливо, щоб ця позиція була почута людьми по всьому світу.

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Але я вам дякую за підтримку і водночас згадую такі сторінки історії, як, наприклад, Празьку весну - ось цей дух революції, той спротив мітингувальників проти радянського впливу. Я також згадую про те, що було перед Другою світовою війною - як цивілізовані країни хотіли…думали, що вони зупинять диктатора Гітлера, віддавши їм територію, або, наприклад, закривши очі на те, що Гітлер нарощує свою військову машину. Зараз я сподіваюся, що світ бачить – українці не збираються нічого віддавати зі свого. Європа багато допомагає Україні, але, на вашу думку, що можна зробити ще для того, аби зупинити вже диктатора нашого часу Путіна?

Гашек: Метою Західного демократичного світу є те, щоб Росія повернулася назад до своїх кордонів

Насамперед треба сказати, що Гітлер і Путін дуже подібні і між ними немає майже ніякої різниці. Обидва були імперіалістами, які хотіли забирати чужі землі для того, щоб просувати свої інтереси та реалізовувати свої бажання. Так само як і Гітлер, і Путін. Байдуже на людські життя, людей, чиї території вони захоплюють. Водночас, вони байдужі до життів своїх громадян, які живуть в їхніх країнах. Вони посилають десятки тисяч людей на війну, на смерть. Цілий демократичний світ, включно з Чеською Республікою допомагає. Але допомоги треба набагато більше, і я буду робити все для того, щоб та допомога була набагато інтенсивнішою. Метою Західного демократичного світу, включно зі Сполученими штатами є те, щоб Росія повернулася назад до своїх кордонів, щоб Україна знову панувала у Криму. І в цьому демократичний світ завжди буде Україну підтримувати. Ніхто не хоче Україні диктувати, що вона має робити. Це мусять вирішити самі українці і демократичний світ завжди буде стояти за спиною України, і допомагати у всьому.

Що можна ще зробити для того…що може Європа зробити для того, аби в України було більше зброї, боєприпасів зараз? На вашу думку, що може зробити Європа ще?

Я дуже щасливий, що в Сполучених штатах все-таки була виділена допомога Україні, це не тільки гроші, а також і зброя, яка буде підтримувати вас протягом наступних місяців. Відчуваю так, що Європа і Сполучені штати знову разом, знову стоять на боці України і будуть допомагати. Україна потребує не тільки зброю, яка обороняє, а й зброю, якою можна атакувати ворога. Також це не тільки допомога зброєю, а й економічна допомога, і ми повинні зробити все для того, щоб відрізати Росію від демократичного сучасного світу.

Заява Макрона про те, що Франція може відправити свої війська в Україну, наробила багато галасу. Але чи ви припускаєте, що інші країни Євросоюзу можуть відправити свої війська? Наприклад, можливо, військові Чехії можуть зайти в Україну, як вважаєте?

На даний момент у Європі дуже складна політична ситуація, і це неможливо з політичної точки зору, щоб європейські війська були в Україні. Чеська Республіка - одна з лідерів країн, які допомагає Україні не тільки економічно, а і зброєю. Чеський президент ініціював цю допомогу в розмірі 800 тисяч снарядів для України і завжди буде допомагати Україні, зброєю і економічно.

Ми підібралися до чеської ініціативи президента Чехії про мільйон артснарядів для України. Якщо ви чули чи читали про словаків: попри політику їхнього прем’єр-міністра, люди зібрали 2,5 млн євро для нас, їхній уряд не підтримує Україну, а от Петр Павел виявив прекрасну ініціативу. Розкажіть детальніше, чи підтримуєте ви взагалі цю ініціативу?

Я дуже підтримую нашого президента і вважаю, що це прекрасний президент для Чеської Республіки. Також я знаю про ситуацію з Словаччиною, з проросійськими настроями тамтешньої влади. Сьогоднішня словацька влада є зовсім іншою, ніж чеська влада і президент, і парламент. Але водночас я дуже вдячний словакам за те, що вони попри свою владу, зібрали стільки грошей для підтримки України.