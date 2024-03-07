Майк Тайсон проведе бій з блогером Джейком Полом, поєдинок покажуть на Netflix
Легендарний американський боксер Майк Тайсон домовився про бій з відеоблогером Джеком Полом
Про це повідомив Пол в instagram.
Поєдинок між Тайсоном та Полом відбудеться від 20 липня в американському місті Арлінгтон. Наживо бій покаже стрімінговий сервіс Netflix.
"Найбільший бій XXI століття, на найбільшому стадіоні в США, на найбільшій стрімінговій платформі світу… У мене є шанс проявити себе проти найбільшого чемпіона світу в надважкій вазі, найгіршої людини на планеті та найнебезпечнішого боксера всіх часів. Час покласти "Залізного Майка" спати", - написав Пол.
27-річний Джейк Пол здобув на професійному ринзі 9 перемог та зазнав 1 поразки.
57-річний Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. На його рахунку 44 перемоги, 6 поразок та 1 нічия.
Майк Тайсон провів останній офіційний поєдинок у 2005 році та програв ірландцю Кевіну Макбрайду. Після цього він виступав лише у виставкових боях. Останній з них у 2020 році він звів внічию з Роєм Джонсом зі США.
Наразі не відомо, який статус матиме поєдинок Тайсон - Пол.
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