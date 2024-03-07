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Головна Спорт Майк Тайсон проведе бій з блогером Джейком Полом, поєдинок покажуть на Netflix

Майк Тайсон проведе бій з блогером Джейком Полом, поєдинок покажуть на Netflix

7 березня, 2024 четвер
16:58
Спорт Майк Тайсон

Легендарний американський боксер Майк Тайсон домовився про бій з відеоблогером Джеком Полом

Про це повідомив Пол в instagram. 

Поєдинок між Тайсоном та Полом відбудеться від 20 липня в американському місті Арлінгтон. Наживо бій покаже стрімінговий сервіс Netflix.

"Найбільший бій XXI століття, на найбільшому стадіоні в США, на найбільшій стрімінговій платформі світу… У мене є шанс проявити себе проти найбільшого чемпіона світу в надважкій вазі, найгіршої людини на планеті та найнебезпечнішого боксера всіх часів. Час покласти "Залізного Майка" спати", - написав Пол. 

27-річний Джейк Пол здобув на професійному ринзі 9 перемог та зазнав 1 поразки.   

57-річний Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. На його рахунку 44 перемоги, 6 поразок та 1 нічия. 

Майк Тайсон провів останній офіційний поєдинок у 2005 році та програв ірландцю Кевіну Макбрайду. Після цього він виступав лише у виставкових боях. Останній з них у 2020 році він звів внічию з Роєм Джонсом зі США.  

Наразі не відомо, який статус матиме поєдинок Тайсон - Пол.  

Теги:
Бокс
Майк Тайсон
Netflix
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