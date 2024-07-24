МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) проголосував за створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Перші змагання пройдуть наступного року в Саудівській Аравії
Про це йдеться на сайті МОК.
Президент комітету Томас Бах назвав створення Олімпійських ігор з кіберспорту "новою ерою для МОК".
"Підтвердивши на сесії МОК створення Олімпійських ігор з кіберспорту, ми йдемо в ногу з темпами цифрової революції. Кіберспортивна спільнота, представлена в нашій Комісії з кіберспорту, з ентузіазмом долучилася до цієї ініціативи. Це ще один доказ привабливості олімпійського бренду та цінностей, які він відстоює серед молоді", - сказав Бах.
Зазначається, що спеціальна комісія вже розробила проєкт, який враховуватиме інтереси кіберспортивної спільноти, водночас поважаючи олімпійські цінності. Це, зокрема, стосується назв ігор у програмі, ідеї просування гендерної рівності та взаємодії з молодою аудиторією, яка захоплюється кіберспортом.
У комітеті також створять окрему спеціальну структуру в межах комітету та застосовують інший підхід до фінансування та організації цих ігор, враховуючи їхню особливість.
"Після сьогоднішнього рішення негайно почнеться робота над вибором міста і місця проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту, конкретних термінів проведення заходу, титулів, які будуть включені, процесу кваліфікації гравців та інших деталей", - додали у МОК.
- У жовтні 2023 очільник МОК Томас Бах оголосив, що комітет планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту - за його словами, вони мають відповідати цінностям, які олімпіада просуває у класичному спорті.
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