МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році

Про це йдеться на сайті МОК.

Президент комітету Томас Бах назвав створення Олімпійських ігор з кіберспорту "новою ерою для МОК".

"Підтвердивши на сесії МОК створення Олімпійських ігор з кіберспорту, ми йдемо в ногу з темпами цифрової революції. Кіберспортивна спільнота, представлена в нашій Комісії з кіберспорту, з ентузіазмом долучилася до цієї ініціативи. Це ще один доказ привабливості олімпійського бренду та цінностей, які він відстоює серед молоді", - сказав Бах.

Зазначається, що спеціальна комісія вже розробила проєкт, який враховуватиме інтереси кіберспортивної спільноти, водночас поважаючи олімпійські цінності. Це, зокрема, стосується назв ігор у програмі, ідеї просування гендерної рівності та взаємодії з молодою аудиторією, яка захоплюється кіберспортом.

У комітеті також створять окрему спеціальну структуру в межах комітету та застосовують інший підхід до фінансування та організації цих ігор, враховуючи їхню особливість.

"Після сьогоднішнього рішення негайно почнеться робота над вибором міста і місця проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту, конкретних термінів проведення заходу, титулів, які будуть включені, процесу кваліфікації гравців та інших деталей", - додали у МОК.