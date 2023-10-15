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МОК планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту

15 жовтня, 2023 неділя
17:51
Спорт кіберспорт

Очільник МОК Томас Бах оголосив, що комітет планує створити Олімпійські ігри з кіберспорту - за його словами, вони мають відповідати цінностям, які олімпіада просуває у класичному спорті

Про це він сказав на відкритті 141-ї сесії МОК у Мумбаї.

"Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту вивчити можливості для створення Олімпійських ігор з кіберспорту", - сказав Бах.

Президент МОК зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей, а понад 500 млн із них цікавляться саме кіберспортом

"Що найважливіше для нас: більшість із них молодші 34 років", - додав Бах.

Він розповів, що МОК займається питанням кіберспорту з 2018 року.

"Ми обрали підхід, який дозволить нам бути активними в кіберспортивному просторі, залишаючись вірними цінностям, якими ми керувалися понад століття. Що стосується кіберспорту, наші цінності є і залишаються червоною лінією, яку ми не переступимо. Наша кришталево чітка позиція завойовує дедалі більше поваги серед кіберспортивної спільноти. Один із провідних видавців навіть адаптував свою популярну гру, щоб повністю відповідати нашим олімпійським цінностям – щоб гравці стріляли по мішенях, а не по людях", – підкреслив президент МОК.

Першою взаємодією МОК із кіберспортивною спільнотою стала організація Esports Forum у 2018 році в Лозанні, після чого було створено Групу зв’язків з кіберспортом. У 2021 році МОК розробив олімпійську віртуальну серію - це був перший пілотний проєкт МОК у кіберспорті.

"Ґрунтуючись на досвіді цієї Олімпійської віртуальної серії, ми запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року. У Сінгапурі ми побачили доказ того, що наш комплексний підхід працює. Ми успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти", - пояснює Бах.

Томас Бах також торкнувся теми штучного інтелекту та зазначив, що подальший успіх спорту залежатиме від того, як світ ставиться до "прискореного розвитку цифрових технологій".

"Молодше покоління має абсолютно новий спосіб мислення. Зараз вони живуть цифровим життям. Ми не повинні ігнорувати їхні думки, якщо не хочемо поставити під загрозу своє власне майбутнє. Ми повинні дати їм можливість керувати нами своїм молодим мисленням", - додав очільник МОК.

Він зазначив, що МОК вже створив робочу групу експертів зі штучного інтелекту.

"Сьогодні спорт має конкурувати за час і увагу молоді. Тому ми маємо достукатися до молоді, яка знаходиться в цьому цифровому світі"

Світ
Олімпіада
МОК
кіберспорт
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