Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців 27 липня
У суботу, 27 липня, на Олімпійський іграх у Парижі в боротьбу вступлять українські шпажистки, тенісистки, гімнасти та дзюдоїсти
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 27 липня
11:00 Дзюдо. Чоловіки до 60 кг. 1/16 фіналу. Дільшот Халматов (Україна) – Достон Рузієв (Узбекистан)
11:30 Стрільба. Чоловіки. Пневматичний пістолет, 10 м. Кваліфікація. Павло Коростильов, Віктор Банькін
12:00 Стрибки у воду. Жінки. Синхрон, 3 м. Фінал. Вікторія Кесарь, Анна Письменська
12:15 Фехтування. Жінки. Шпага, 1/16 фіналу. Маргеріта Гуззі Вінсенті (США) – Влада Харькова (Україна)
12:40 Фехтування. Жінки. Шпага, 1/16 фіналу. Александра Ндоло (Кенія) – Олена Кривицька (Україна)
13:05 Фехтування. Жінки. Шпага, 1/16 фіналу. Оріана Малло-Бретон (Франція) – Джоан Фейбі Бежура (Україна)
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13:00 Теніс. Жінки. Одиночний та парний розряди. Перший раунд. Ангеліна Калініна (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди), Лаура Пігоссі (Бразилія) – Даяна Ястремська (Україна), Юлія Путінцева (Казахстан) – Марта Костюк (Україна), Надія Кіченок/Людмила Кіченок (Україна) – Ван Сіньюй/Чжан Шуай (Китай)
13:30 Стрільба. Жінки. Пневматичний пістолет, 10 м. Кваліфікація. Олена Костевич
15:30 Велоспорт. Шосе. Жінки. Гонка з роздільним стартом. Юлія Бірюкова
16:30 – Спортивна гімнастика. Чоловіки. Кваліфікація. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Назар Чепурний, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов
17:00 Веслувальний слалом. Жінки. Байдарка-одиночка. Перший та другий запливи. Вікторія Ус
18:00 Футбол. Чоловіки. Група В. Другий тур. Україна – Марокко
21:00 Настільний теніс. Жінки. 1/32 фіналу. Елізабет Самара (Румунія) – Соломія Братейко (Україна)
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