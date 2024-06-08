Польська тенісистка Швьонтек втретє поспіль виграла Роланд Гаррос

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Польська тенісистка Іга Швьонтек стала чемпіонкою Ролан Гарросу-2024, після того, як у фіналі ґрунтового Грендслему обіграла італійку Жасмін Паоліні.

Перша ракетка світу тричі вигравала Ролан Гаррос за останні чотири роки, тоді як Паоліні взагалі дебютувала на рівні фіналу тенісного Грендслему.

Для Швьонтек та Паоліні це була третя особиста зустріч. Полька двічі обіграла італійку перед цим, зокрема на переможному для себе US Open-2022.

Як пройшов матч фіналу Ролан Гарросу-2024

Зазначається, що перший сет закінчився перемогою Швьонтек з рахунком 6:2. Причому полька дозволила італійці вийти вперед завдяки брейку у третьому геймі, однак усі п'ять наступних геймів закінчила на свою користь.

Швьонтек переважала над Паоліні за кількістю віннерів (10 проти 3), а також за часткою виграних очок на подачі у першому сеті (62% проти 33% в італійки).

У другому сеті Швьонтек продовжила вигравати гейми, здійснивши ривок 5:0. І майже змогла закінчити фінал за годину — обіграла Паоліні з рахунком 6:1.

Три гейми, які програла Швьонтек під час матчу з Паоліні стало найменшою кількістю у фіналі Ролан Гарросу з 2007 року, коли Жюстін Енен обіграла Ану Іванович з рахунком 6:1, 6:2.

Результат Ролан Гарросу-2024. Фінал, жінки: Іга Швьонтек (Польща, 1) — Жасмін Паоліні (Італія) 2:0 (6:2, 6:1)

Швьонтек здобула третій поспіль титул на Ролан Гарросі, ставши першою тенісисткою за 17 років, якій це вдалося на ґрунтовому Грендслемі після Жюстін Енен.

Це четверта перемога Швьонтек на Ролан Гарросі, а до цього лише три тенісистки, крім неї, вигравали цей турнір 4+ разів у Відкриту еру — Кріс Еверт (7), Штефі Граф (6) та Жюстін Енен (4).

Також це вже п'ята перемога польки на турнірах Грендслем, окрім чотирьох титулів Ролан Гарросу вона також стала чемпіонкою US Open-2022.

Швьонтек наймолодша спортсменка у чоловічому та жіночому тенісі, що здобула п'ять титулів Грендслем. Перед цим досягнення належало 37-річному Новаку Джоковичу.

Зазначається, що вона стала другою тенісисткою в історії, що здобула "потрійну корону" на ґрунті впродовж одного сезону — виграла турніри WTA 1000 у Римі та Мадриді, а також Ролан Гаррос. Перед цим подібне вдавалося лише Серені Вільямс у 2013 році.

Це п'ятий титул Швьонтек у сезоні-2024 та загалом 22-й у кар'єрі на рівні турнірів WTA. Переможна серія Швьонтек на Ролан Гарросах складає 21 матч. Більше лише у трьох тенісисток: Кріс Еверт (29), Моніки Селеш (25) та Жюстін Енен (24).