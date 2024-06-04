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Джокович знявся з Ролан Гаррос і втратить статус першої ракетки світу

4 червня, 2024 вiвторок
18:41
Спорт Новак Джокович

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович знявся з Ролан Гаррос-2024

Зміст

Про це повідомляє офіційний акаунт Ролан Гаррос у X.

В 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Новак Джокович мав зіграти проти сьомої ракетки світу Каспера Рууда. Проте через проблеми з правим коліном серб ухвалив рішення знятись з турніру.

Джокович не зможе захистити титул чемпіона Ролан Гаррос-2023. Серб також втратить статус першої ракетки світу. Наступного тижня рейтинг ATP очолить Яннік Сіннер.

Теги:
теніс
Новак Джокович
Ролан Гаррос
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