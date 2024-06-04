Джокович знявся з Ролан Гаррос і втратить статус першої ракетки світу
Легендарний сербський тенісист Новак Джокович знявся з Ролан Гаррос-2024
Про це повідомляє офіційний акаунт Ролан Гаррос у X.
В 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції Новак Джокович мав зіграти проти сьомої ракетки світу Каспера Рууда. Проте через проблеми з правим коліном серб ухвалив рішення знятись з турніру.
Джокович не зможе захистити титул чемпіона Ролан Гаррос-2023. Серб також втратить статус першої ракетки світу. Наступного тижня рейтинг ATP очолить Яннік Сіннер.
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