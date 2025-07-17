"Цей поєдинок важливий для моєї країни та солдатів, які захищають Україну": Усик про майбутній бій із Дюбуа
Боксер Олександр Усик на останній пресконференції перед боєм проти британця Даніеля Дюбуа заявив, що поєдинок важливий для нього, України та українських військових, які захищають державу у війні проти РФ
Трансляцію веде Суспільне.
На пресконференцію Усик зʼявився в образі Павла Скоропадського – гетьмана Української держави з 29 квітня до 14 грудня 1918 року.
"Чому бій у суботу закінчиться на мою користь? Тому що я в це вірю. Тому що я вірю в Ісуса та Діву Марію. Тому що підготувався до цього поєдинку. Що означає цей бій для мене? Кожен бій для мене є важливим. Зараз цей поєдинок важливий для моєї країни та солдатів, які захищають нашу країну", – сказав Усик.
Водночас його суперник Дюбуа заявив, що він переслідує велич та "голодний і готовий" до бою.
"Чому це буде мій день? Тому що я правильно підготувався. Я на іншому рівні, на комфортному рівні, щоб відібрати пояси. Я переслідую велич. Що найголовніше в бою з Усиком - здобути пояси чи завдати першої поразки йому? І те, і інше. Це історична подія. Я голодний і готовий до цього", – сказав британський боксер.
Раніше Олександр Усик перед боєм проти британця Даніеля Дюбуа закликав звільнити полонених захисників Азовсталі.
Що відомо про бій Усик - Дюбуа
19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.
38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Утім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.
27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.
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