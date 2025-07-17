"Цей поєдинок важливий для моєї країни та солдатів, які захищають Україну": Усик про майбутній бій із Дюбуа

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На пресконференцію Усик зʼявився в образі Павла Скоропадського – гетьмана Української держави з 29 квітня до 14 грудня 1918 року.

"Чому бій у суботу закінчиться на мою користь? Тому що я в це вірю. Тому що я вірю в Ісуса та Діву Марію. Тому що підготувався до цього поєдинку. Що означає цей бій для мене? Кожен бій для мене є важливим. Зараз цей поєдинок важливий для моєї країни та солдатів, які захищають нашу країну", – сказав Усик.

Водночас його суперник Дюбуа заявив, що він переслідує велич та "голодний і готовий" до бою.

"Чому це буде мій день? Тому що я правильно підготувався. Я на іншому рівні, на комфортному рівні, щоб відібрати пояси. Я переслідую велич. Що найголовніше в бою з Усиком - здобути пояси чи завдати першої поразки йому? І те, і інше. Це історична подія. Я голодний і готовий до цього", – сказав британський боксер.

Раніше Олександр Усик перед боєм проти британця Даніеля Дюбуа закликав звільнити полонених захисників Азовсталі.

Що відомо про бій Усик - Дюбуа

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Утім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.