У ДТП в Кенії загинув рекордсмен світу в марафоні Кіптум
Рекордсмен світу в марафоні кенієць Келвін Кіптум загинув в автокатастрофі Машина, за кермом якої був спортсмен, 11 лютого розбилася неподалік від міста Ельдорет у Кенії
Про це написав провідний легкоатлетичний сайт World Athletics.
За даними місцевої поліції, Кіптум не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево.
Разом із Кіптумом загинув його тренер Жерве Хакізімана. Ще одна людина, яка перебувала в автомобілі, вижила і госпіталізована з тяжкими травмами,
Кіптум, якому було 24 роки, встиг встановити кілька світових рекордів у марафоні. Він у жовтні 2023 року пробіг марафон у Чикаго за 2 години 35 секунд і збирався найближчим часом поліпшити свій результат, ставши першим марафонцем, хто пройде дистанцію менш як за дві години.
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