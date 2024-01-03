Зірка Marvel Керрі Бернанс потрапила в серйозну ДТП

Про це пише People.

29-річна акторка та каскадерка Керрі Бернанс, яка знялася у серіалі "Фіолетовий колір" і фільмі Marvel "Чорна пантера", була госпіталізована з важкими травмами в Нью-Йорку. 1 січня, близько 1:30 ночі, водій врізався в ресторан Chirp просто неба на Манхеттені.

Бернанс, яка нещодавно стала мамою, отримала кілька зламаних кісток під час аварії, і наразі її стан стабільний, вона перебуває в лікарні. Дитини під час аварії не було.

Інцидент стався внаслідок погоні поліції за двома чоловіками, які скоїли фізичний напад. Після цього 44-річний чоловік сів за кермо чорного "Мерседеса", а його 34-річний товариш сів на пасажирське місце.

"Поліцейські спробували втрутитися у ситуацію та наказали водію транспортного засобу поставити машину на парковку. Чоловік не виконав наказів поліцейських і втік на захід по 33-й вулиці, перш ніж повернути праворуч на зупинку на 7-й авеню в потік транспорту", – додали у поліції.

Потім "Мерседес" повернув на іншу вулицю і виїхав на тротуар і почав рухатися в західному напрямку. Водій збив продуктовий візок і двох 39-річних жінок-пішоходів, 31-річну жінку-пішохода та 29-річну жінку-пішохода.

Унаслідок інциденту постраждали і двоє поліцейських, також водій вдруге заїхав на тротуар і врізався в два порожні припарковані автомобілі та у Toyota Camry, яка була на проїжджій частині.

"Офіцери змогли вивести водія та передати його під варту", - заявила поліція.

Постраждалих пішоходів разом із пасажиром авто, який перебуває у стабільному стані, доправили до лікарні. Водій зараз перебуває в лікарні у критичному стані.

Мати Бернанс Патриція Лі показала травми своєї дочки на серії фотографій, опублікованих в Instagram. На одному зображенні її обличчя закривавлене з порізами та закривавленими зубами. На її руках також криваві синці.

"Вона все ще відчуває сильний біль і зараз не може відповідати на дзвінки, але я вдячна за повідомлення", - зазначила мати акторки.

