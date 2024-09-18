Україна здобула першу перемогу на ЧС з футзалу
У 2-му турі групового раунду ЧС-2024 збірна України з футзалу розгромила Анголу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч Ангола - Україна на ЧС з футзалу закінчився перемогою нашої команди з рахунком 7:2. Дублем відзначився Ігор Корсун.
У турнірній таблиці своєї групи Україна з 3 балами піднялася на третє місце. Таку ж кількість очок мають Аргентина та Афганістан, які свій матч 2-го туру ще не зіграли. Ангола без набраних пунктів йде четвертою.
Завершальний матч Україна проведе проти Афганістану у суботу, 21 вересня. Перемога виведе нашу команду у плейо-офф ЧС.
Чемпіонат світу з футзалу
2-й тур
18 вересня
Ангола - Україна 2:7
Голи: Елбер, 17, Веду, 40 — Жук, 7 (пен.), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.56
- Актуальне
- Важливе