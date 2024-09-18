Україна здобула першу перемогу на ЧС з футзалу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч Ангола - Україна на ЧС з футзалу закінчився перемогою нашої команди з рахунком 7:2. Дублем відзначився Ігор Корсун.

У турнірній таблиці своєї групи Україна з 3 балами піднялася на третє місце. Таку ж кількість очок мають Аргентина та Афганістан, які свій матч 2-го туру ще не зіграли. Ангола без набраних пунктів йде четвертою.

Завершальний матч Україна проведе проти Афганістану у суботу, 21 вересня. Перемога виведе нашу команду у плейо-офф ЧС.

Чемпіонат світу з футзалу

2-й тур

18 вересня

Ангола - Україна 2:7

Голи: Елбер, 17, Веду, 40 — Жук, 7 (пен.), Корсун, 13, 16, Мельник, 26, Зварич, 28, Чернявський, 32, Швед, 40