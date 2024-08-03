Українські шаблістки пройшли до фіналу і гарантували Україні четверту медаль на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Змагання жіночої збірної з фехтування на шаблях останні для України на Олімпійських іграх-2024.

Перемога у півфіналі у протистоянні з Японією гарантувала Україні вихід у фінал та щонайменше "срібло" Олімпіади-2024. Натомість поразка означала б, що українкам потрібно було вигравати бронзовий матч.

Підсумок матчу Україна - Японія

Першу третину Україна закінчила з перевагою у чотири удари. Це вдалося завдяки Аліні Комащук та Ользі Харлан, які двічі закінчували свої бої з різницею у два удари.

Натомість на старті другої третини боїв Україна втратила свою перевагу. Олена Кравацька закінчила свій бій проти японки Ріси Такашіми з рахунком 2:9, відтак загальний результат став 17:20. Однак вже у наступному бою Харлан повернула Україні різницю у три удари.

Другу третину матчу Україна закінчила з різницею +5 — на ще два удари збільшила перевагу команді Аліна Комащук.

До останнього бою Ольги Харлан Україна підходила вже з перевагою у дев'ять ударів. І довела матч до перемоги — 45:32.

Завдяки виходу у фінал Україна гарантувала собі четверту медаль на Олімпіаді-2024.