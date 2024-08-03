Українські шаблістки пройшли до фіналу і гарантували Україні четверту медаль на Олімпіаді-2024
Команда українських шаблісток пройшла до фіналу змагань з фехтування на шаблях на Олімпійських іграх 2024 року, здобувши другу медаль у поєдинку з Японією у півфіналі
Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".
Змагання жіночої збірної з фехтування на шаблях останні для України на Олімпійських іграх-2024.
Перемога у півфіналі у протистоянні з Японією гарантувала Україні вихід у фінал та щонайменше "срібло" Олімпіади-2024. Натомість поразка означала б, що українкам потрібно було вигравати бронзовий матч.
Підсумок матчу Україна - Японія
Першу третину Україна закінчила з перевагою у чотири удари. Це вдалося завдяки Аліні Комащук та Ользі Харлан, які двічі закінчували свої бої з різницею у два удари.
Натомість на старті другої третини боїв Україна втратила свою перевагу. Олена Кравацька закінчила свій бій проти японки Ріси Такашіми з рахунком 2:9, відтак загальний результат став 17:20. Однак вже у наступному бою Харлан повернула Україні різницю у три удари.
Другу третину матчу Україна закінчила з різницею +5 — на ще два удари збільшила перевагу команді Аліна Комащук.
До останнього бою Ольги Харлан Україна підходила вже з перевагою у дев'ять ударів. І довела матч до перемоги — 45:32.
Завдяки виходу у фінал Україна гарантувала собі четверту медаль на Олімпіаді-2024.
- 3 серпня жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла італійську збірну та вийшла у півфінал Олімпіади-2024.
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