Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла у півфінал Олімпіади-2024

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У суботу, 3 серпня, у Парижі українська жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла збірну Італію з рахунком 45:37 та вийшла у півфінал Олімпійський ігор.

Збірну України презентували Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

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У півфіналі, який відбудеться сьогодні о 16:20, Україна фехтуватиме з Японією. Японія з рахунком 45:37 обіграла других сіяних, збірну Угорщини.