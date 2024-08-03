Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла у півфінал Олімпіади-2024
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла італійську збірну та вийшла у півфінал Олімпіади-2024
Про це повідомляє Суспільне спорт.
У суботу, 3 серпня, у Парижі українська жіноча збірна з фехтування на шаблях перемогла збірну Італію з рахунком 45:37 та вийшла у півфінал Олімпійський ігор.
Збірну України презентували Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.
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У півфіналі, який відбудеться сьогодні о 16:20, Україна фехтуватиме з Японією. Японія з рахунком 45:37 обіграла других сіяних, збірну Угорщини.
- У пʼятницю, 2 серпня, український боксер Олександр Хижняк провів бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024.
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