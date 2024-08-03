Олімпіада-2024: хто з українців виступає 3 серпня. Розклад
У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України змагаються у більше ніж 7 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 3 серпня
10:00 Стендова стрільба, жінки. Кваліфікація. Ірина Маловічко
12:00 Велоспорт. Групові гонки, чоловіки. Фінал. Анатолій Будяк
12:30 Плавання. 1500 м. вільним стилем, чоловіки. Кваліфікація. Михайло Романчук
14:00 Фехтування. Командний турнір у шаблі, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова
16:30 Спортивна гімнастика. Вільні вправи, чоловіки. Ілля Ковтун
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16:30. Веслувальний слалом. Жінки. Вікторія Ус
18:16 Спортивна гімнастика. Вправи на коні, чоловіки. Олег Верняєв
21:20 Легка атлетика. Потрійний стрибок, жінки. Фінал. Марина Бех-Романчук
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.
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