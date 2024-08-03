Олімпіада-2024: хто з українців виступає 3 серпня. Розклад

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Розклад змагань на 3 серпня

10:00 Стендова стрільба, жінки. Кваліфікація. Ірина Маловічко

12:00 Велоспорт. Групові гонки, чоловіки. Фінал. Анатолій Будяк

12:30 Плавання. 1500 м. вільним стилем, чоловіки. Кваліфікація. Михайло Романчук

14:00 Фехтування. Командний турнір у шаблі, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова

16:30 Спортивна гімнастика. Вільні вправи, чоловіки. Ілля Ковтун

Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами

16:30. Веслувальний слалом. Жінки. Вікторія Ус

18:16 Спортивна гімнастика. Вправи на коні, чоловіки. Олег Верняєв

21:20 Легка атлетика. Потрійний стрибок, жінки. Фінал. Марина Бех-Романчук

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.