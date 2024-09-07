Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Марія Науменко
7 вересня, 2024 субота
13:39
Спорт Цвєтов Ігор

У суботу, 7 вересня, Ігор Цвєтов, український легкоатлет, здобув другу золоту медаль, перемігши у фіналі змагань з бігу на 200 метрів у класі Т35 на Паралімпійських іграх у Парижі

Зміст

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Цвєтов показав найкращий час у сезоні - 23.19 секунди, обійшовши всі вісьмох суперників у фіналі.

Завдяки перемозі Цвєтова Україна здобула 17-ту золоту медаль на Паралімпіаді-2024, піднявшись на свою позицію в медальному заліку, обійшовши збірну Бразилії.

Це вже третя Паралімпіада в кар'єрі Цвєтова. У Ріо-2016 він став дворазовим чемпіоном у забігах на 100 та 200 метрів, але в Токіо не зміг захистити титул, фінішувавши іншим на обох дистанціях. У Парижі він знову довів свою майстерність, здобувши "золото" на 100 та 200 метрів.

Інший українець, Іван Тетюхін, фінішував п'ятим. Паралімпіада-2024. Біг на 200 метрів (клас T35)

Паралімпіада-2024

Біг на 200 метрів, клас T35

7 вересня

  1. Ігор Цвєтов (Україна) — 23.19 секунди
  2. Дмітрій Сафронов — 23.78 секунди
  3. Артем Калашян — 23.88 секунди
  4. ...
  5. Іван Тетюхін (Україна) — 24.87 секунди

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Українські паралімпійці мають в активі 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових нагород. Наша збірна на 8-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко  (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7),   Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко   (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7), Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко (плавання, мікст естафета 4х100 м, вільний стиль), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, клас F32), Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35),  Наталія Ніколайчук (дзюдо, до 48 кг, клас J1), Єгор Дементьєв  (велоспорт, шосейна гонка, клас C5), Ігор Цвєтов (біг, 200 м, клас T35), 

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5; 100 м, вільний стиль, клас S5),  Владислав Білий (метання списа, клас F38), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 400 м, вільний стиль, клас SM7; 100 м на спині, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко  (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), чоловіча збірна України з голболу, Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т12),  Людмила Даниліна (Легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20), Данило Чуфаров (батерфляй, 100 м, клас S11), Денис Остапченко (вільний стиль, 50 м, клас S3).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S6; 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12),  Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько  (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11, 100 м брасом, клас SB11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання, 50 м на спині, клас S3),  Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13),  Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки в довжину, клас Т36),  Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на візках, шабля, категорія В), Ярослав Семененко, Анна Ґонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда (плавання, змішана естафета 4х50 м комплексом), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1). Павло Баль (велоспорт, гендбайк, шосейна гонка,  клас H5),  Максим Ніколенко (настільний теніс), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на шпагах, категорія В).

Теги:
Україна
Франція
Паралімпіада
легка атлетика
Читайте також:
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Автор Оксана Ліховід
5 вересня, 2024 четвер
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
Назарій і Дмитро Яремчуки
Автор Дар'я Тарасова
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Не такий простий": брати Яремчуки розповіли, яким музикант був батьком
Іран Росія
Автор Марія Науменко
6 вересня, 2024 п'ятниця
Іран застеріг Росію від переходу на бік Азербайджану в питанні Вірменії, - ЗМІ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 вересня
14:15
На фото: ілюстративне фото вебкам-моделі
У Казахстані заборонили вебкам на законодавчому рівні
14:12
The Washington Post: Лобісти у Вашингтоні змагаються за майбутнє Православної Церкви в Україні
14:05
OPINION
Кремль освоює бойове вуду... для зіткнення із НАТО в Африці
13:56
Ексклюзив
Курська область
Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ, намагаючись витіснити ЗСУ з Курська, - полковник Грант
13:55
Міністра з прав людини Бразилії звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях до жінок, зокрема в уряді
13:35
OnlyFans виплатила власнику Радвінському $1 млрд дивідендів за три роки
13:32
Оновлено
безпілотник, дрон
Дрони СБУ вночі атакували Воронезьку область РФ: виникла пожежа і детонація на складі боєприпасів
13:10
Уніформа для дітей на ТОТ
Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна
13:07
Оновлено
Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині: троє загиблих, є поранені
13:04
Успенський собор у Каневі
Верховний суд передав Успенський собор в Каневі у власність держави
12:59
Іран Росія
"Несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи": у МЗС України відреагували на можливу передачу Іраном балістичних ракет до РФ
12:39
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
У Білому домі анонсували візит до США прем'єра Британії Стармера: говоритиме про Україну
12:39
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Зеленський обговорив відновлення української енергосистеми з прем'єркою Італії Мелоні
12:18
"Повна аналогія ЗСУ на Курщині": окупанти у Маріуполі почали по-новому маркувати військові вантажівки
12:06
OPINION
Прецедент Кудрицького: гіркий посмак
11:15
Boeing Starliner
Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів
11:09
Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко
Україна - Албанія: онлайн-трансляція стартового матчу Ліги націй
10:47
"Важливий крок у протидії мінній загрозі": в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС
10:42
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Макулатура, шматки пластику, пляшки: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею
10:25
Кирило Буданов
Буданов: Українські дрони дозволяють вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км
10:19
Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії: обговорили повоєнну відбудову України
10:12
Ексклюзив
На Волині пройшла акція на підтримку захисників Маріуполя, які 26 місяців перебувають у російському полоні
Понад 1,3 тис. людей з гарнізону Маріуполя залишаються в полоні РФ, - Андрющенко
10:10
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
10:07
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну кількома групами БПЛА: у низці регіонів лунали вибухи, у Києві та області впали уламки
10:04
OPINION
Зростання податків: результат буде так собі
09:51
Маріуполь окупанти вода
Окупанти припинили завозити питну воду у Лисичанськ, де третій рік відсутнє централізоване водопостачання, - Луганська ОВА
09:18
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 російських "шахедів": деякі полетіли до РФ, Білорусі та ТОТ Луганщини
09:06
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони повною мірою зупинили просування ворога на Куп'янському напрямку, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко
08:56
Радослав Сікорський
Сікорський заявив, що Польща мала б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували АЕС
08:46
Огляд
Чарівні слова, точка У та козаки з татарами - 5 книг про те, як досягти свого
08:32
ЗСУ
За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: ворог атакує на 12 напрямках
08:05
Франція
ЄС виділяє Франції €300 млн від доходів із заморожених активів РФ: на кошти закуплять зброю для України
08:00
Анонс
Збірна України, Євро-2024
Україна - Албанія: де та коли дивитись перший матч збірної після Євро-2024
08:00
OPINION
"Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они"
07:41
Оновлено
обстріл Павлоград
Ракетний удар по Павлограду 6 вересня: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 74
07:35
Анонс
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 7 вересня
07:32
втрати окупантів
Танк, 29 артсистем і 1270 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:30
Огляд
Микола Точицький
Дипломат та одногрупник Єрмака: що відомо про нового міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького
07:27
НАТО в Іраку
США домовилися з Іраком про виведення військ, – Reuters
06:45
Оновлено
"Буян-М"
Росія утримує у Чорному морі один носій "калібрів", - ВМС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV