Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Цвєтов показав найкращий час у сезоні - 23.19 секунди, обійшовши всі вісьмох суперників у фіналі.

Завдяки перемозі Цвєтова Україна здобула 17-ту золоту медаль на Паралімпіаді-2024, піднявшись на свою позицію в медальному заліку, обійшовши збірну Бразилії.

Це вже третя Паралімпіада в кар'єрі Цвєтова. У Ріо-2016 він став дворазовим чемпіоном у забігах на 100 та 200 метрів, але в Токіо не зміг захистити титул, фінішувавши іншим на обох дистанціях. У Парижі він знову довів свою майстерність, здобувши "золото" на 100 та 200 метрів.

Інший українець, Іван Тетюхін, фінішував п'ятим. Паралімпіада-2024. Біг на 200 метрів (клас T35)

Паралімпіада-2024

Біг на 200 метрів, клас T35

7 вересня

Ігор Цвєтов (Україна) — 23.19 секунди Дмітрій Сафронов — 23.78 секунди Артем Калашян — 23.88 секунди ... Іван Тетюхін (Україна) — 24.87 секунди

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Українські паралімпійці мають в активі 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових нагород. Наша збірна на 8-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7), Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко (плавання, мікст естафета 4х100 м, вільний стиль), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, клас F32), Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35), Наталія Ніколайчук (дзюдо, до 48 кг, клас J1), Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка, клас C5), Ігор Цвєтов (біг, 200 м, клас T35),

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5; 100 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 400 м, вільний стиль, клас SM7; 100 м на спині, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), чоловіча збірна України з голболу, Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т12), Людмила Даниліна (Легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20), Данило Чуфаров (батерфляй, 100 м, клас S11), Денис Остапченко (вільний стиль, 50 м, клас S3).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S6; 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11, 100 м брасом, клас SB11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання, 50 м на спині, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на візках, шабля, категорія В), Ярослав Семененко, Анна Ґонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда (плавання, змішана естафета 4х50 м комплексом), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1). Павло Баль (велоспорт, гендбайк, шосейна гонка, клас H5), Максим Ніколенко (настільний теніс), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на шпагах, категорія В).