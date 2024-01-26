WBC ухвалила важливе рішення щодо реваншу Усика та Ф'юрі
Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що рада вже санкціонувала два поєдинки Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі
Про це повідомляє DAZN.
За словами Маурісіо Сулеймана, WBC (Всесвітня боксерська рада) вже санкціонувала бій Усик - Ф'юрі, а також реванш.
"WBC вже санкціонувала бій Ф’юрі з Усиком та реванш. Ми отримали запит і вже погодилися на реванш, якщо промоутери його узгодять – саме на цьому стоїть позиція WBC. Якщо промоутери змінять свій запит на реванш, ми його обов’язково розглянемо", – сказав президент WBC.
Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі
Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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