WBC ухвалила важливе рішення щодо реваншу Усика та Ф'юрі

Про це повідомляє DAZN.

За словами Маурісіо Сулеймана, WBC (Всесвітня боксерська рада) вже санкціонувала бій Усик - Ф'юрі, а також реванш.

"WBC вже санкціонувала бій Ф’юрі з Усиком та реванш. Ми отримали запит і вже погодилися на реванш, якщо промоутери його узгодять – саме на цьому стоїть позиція WBC. Якщо промоутери змінять свій запит на реванш, ми його обов’язково розглянемо", – сказав президент WBC.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).