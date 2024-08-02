Я знаю, а не вірю, що ми повернемося в Крим, - Усик
Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик впевнений у деокупації українського Криму
Про це Олександр Усик сказав у інтервʼю "Бомбардиру".
За словами українського боксера, він знає, що Крим буде деокупований.
"Я знаю, а не вірю. Я не вірю, а знаю. Вірити й знати – це різні речі. Багато років тому я говорив про те, що буду там, де я зараз – багато хто в це не вірив. Зараз я вирішив говорити не так у ствердній формі, але завуальовано буду це робити. Люди не вірять в це, але я не звертаю на це уваги. Я деяким людям не вірю, тому що вони не щирі", – сказав Олександр Усик.
- Наприкінці 2022 року Усик з гумором привітав українців з Новим Роком, нібито записавши відео з чорноморського узбережжя - Євпаторії.
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