Я знаю, а не вірю, що ми повернемося в Крим, - Усик

Про це Олександр Усик сказав у інтервʼю "Бомбардиру".

За словами українського боксера, він знає, що Крим буде деокупований.

"Я знаю, а не вірю. Я не вірю, а знаю. Вірити й знати – це різні речі. Багато років тому я говорив про те, що буду там, де я зараз – багато хто в це не вірив. Зараз я вирішив говорити не так у ствердній формі, але завуальовано буду це робити. Люди не вірять в це, але я не звертаю на це уваги. Я деяким людям не вірю, тому що вони не щирі", – сказав Олександр Усик.