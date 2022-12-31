Усик записав новорічне привітання для українців. Каже, що у Криму і чекає на ЗСУ
Український боксер Олександр Усик з гумором привітав українців з Новим Роком, нібито записавши відео з чорноморського узбережжя - Євпаторії
Відео Усик виклав в інстаграмі.
"Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати всім єдиного – того, що я хочу, що хочемо всі ми, українці. Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру, ми хочемо тиші в наших домівках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся. Так, я знову на морі. Ми на березі Чорного моря, в Євпаторії. І ми чекаємо на ЗСУ. Усіх з Новим роком, усіх вітаю, щастя-радості бажаю. Сила має колір – і це жовто-блакитний колір. Уся команда зі мною. Євпаторіє, усміхайся, ми тут", – сказав Усик у ролику.
Насправді зараз Олександр Усик перебуває у турецькій Антальї, де готується до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі.
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24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.
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WBA та IBF дозволили українському боксеру Олександру Усику провести бій проти британця Тайсона Ф'юрі перед обов'язковим захистом титулів.
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