Усик записав новорічне привітання для українців. Каже, що у Криму і чекає на ЗСУ

Відео Усик виклав в інстаграмі.

"Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати всім єдиного – того, що я хочу, що хочемо всі ми, українці. Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру, ми хочемо тиші в наших домівках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся. Так, я знову на морі. Ми на березі Чорного моря, в Євпаторії. І ми чекаємо на ЗСУ. Усіх з Новим роком, усіх вітаю, щастя-радості бажаю. Сила має колір – і це жовто-блакитний колір. Уся команда зі мною. Євпаторіє, усміхайся, ми тут", – сказав Усик у ролику.

Насправді зараз Олександр Усик перебуває у турецькій Антальї, де готується до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі.

24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.

WBA та IBF дозволили українському боксеру Олександру Усику провести бій проти британця Тайсона Ф'юрі перед обов'язковим захистом титулів.

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