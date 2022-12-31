Про це заявив промоутер британця Френк Воррен у інтерв'ю iFL TV.

За його словами, WBA (Всесвітня боксерська асоціація) та IBF (Міжнародна боксерська федерація), які раніше призначили обов'язкових претендентів на титул Усика, дозволили українцю спочатку провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі.

"Я впевнений, що ми зможемо домовитися. Але, звісно, контракт має бути підписаний. Я ж пам'ятаю, як все було з Джошуа кілька місяців тому, тож не хочу більше випробовувати долю. Ми рухаємось у правильному напрямку. Угода оформляється", - запевнив Воррен.

Він додав, що залишилося визначитися з місцем бою та розподілом призового фонду. Щодо дати, то він уточнив, що зустріч має відбутися на початку березня 2023 року.

Раніше IBF зобов'язала Усика провести поєдинок проти хорвата Філіпа Хрговіча, а WBA - зустрітися з британцем Даніелем Дюбуа.

Українець також володіє титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації). Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

24 грудня Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком на початку 2023 року.

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