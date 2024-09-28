"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань

З погрозами Олена Вяльбе виступила в коментарі російському виданню NEWS.

"Я скажу, напевно, речі, які взагалі не можна говорити. Мені здається, якби ми якусь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, вже все закінчилося б, нас би вже всюди пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Із заточкою за спиною вони стоять завжди. Я люблю, коли наша країна сильна і, мабуть, наша сила дратує весь світ", - йдеться у заяві очільниці Федерації лижних гонок РФ.

З моменту повномасштабної війни спортсменам з РФ та Білорусі заборонено брати участь у всіх міжнародних лижних змаганнях під егідою Міжнародної федерації.