"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Триразова олімпійська чемпіонка і голова Федерації лижних гонок РФ Олена Вяльбе виступила з погрозами через рішення Міжнародної федерації продовжити відсторонення росіян
З погрозами Олена Вяльбе виступила в коментарі російському виданню NEWS.
"Я скажу, напевно, речі, які взагалі не можна говорити. Мені здається, якби ми якусь серйозну бомбу кинули в центр Лондона, вже все закінчилося б, нас би вже всюди пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Із заточкою за спиною вони стоять завжди. Я люблю, коли наша країна сильна і, мабуть, наша сила дратує весь світ", - йдеться у заяві очільниці Федерації лижних гонок РФ.
З моменту повномасштабної війни спортсменам з РФ та Білорусі заборонено брати участь у всіх міжнародних лижних змаганнях під егідою Міжнародної федерації.
- У серпні легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек закликав власників клубів НХЛ заборонити росіянам грати у США та Канаді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе