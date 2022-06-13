Spotify формує раду для боротьби зі шкідливим контентом
У такий спосіб сервіс планує боротися із розповсюдженням на своїй платформі ворожих висловлювань, дезінформації, екстремізму та кібернасильства
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що компанія Spotify Technology SA у понеділок оголосила, що сформувала Консультативну раду з безпеки, аби забезпечити втручання у разі розповсюдження потенційно шкідливого контенту штибу ворожих висловлювань, дезінформації, екстремізму та кібернасильства.
У такий спосіб Spotify продовжує боротися з потенційно шкідливим контентом у своєму сервісі потокового аудіо. Компанія почала докладати до розв'язання цієї проблеми додаткові зусилля після скандалу на початку цього року навколо подкасту The Joe Rogan Experience. Тоді ведучого звинуватили у розповсюдженні дезінформації щодо COVID-19.
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