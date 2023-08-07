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Споживання яблук і деяких трав під час вагітності зміцнює здоров'я мозку дитини і наступних поколінь, - дослідження

7 серпня, 2023 понедiлок
16:47
Наука вагітність

Нове дослідження з Університету Монаша показало, що матері, які їдять яблука і трави на ранніх термінах вагітності, можуть захистити здоров’я мозку своїх дітей і онуків

Про це інформує Newatlas.

Дослідники з Університету Монаша вивчали круглих черв’яків Caenorhabditis elegans, які мають багато спільних генів з людьми, і виявили, що матері, які споживають яблука та трави на ранніх стадіях вагітності, можуть захистити здоров’я мозку своїх дітей та онукам. Зокрема, науковці досліджували аксони, які передають електричні імпульси між нейронами.

Здоров’я аксона підтримується регулярним розташуванням мікротрубочок, які транспортують РНК, білки та ліпіди. Дефекти мікротрубочок порушують постачання цих матеріалів, що призводить до крихкості аксона та нейродегенеративних розладів.

Дослідники використали модель C.elegans з тендітними аксонами, що ламаються з віком. Вони з’ясували, що подача круглим черв’якам урсолової кислоти, природного з’єднання, що міститься в шкірці яблук, базиліці, перцевій м'яті, лаванді, орегано, чебреці, розмарині та шавлії, зменшує крихкість аксонів. Урсолова кислота має протизапальну, антиоксидантну та протиракову дію.

"Ми виявили молекулу, виявлену в яблуках і травах, яка зменшує крихкість аксонів. Урсолова кислота змушує включатися ген, який виробляє певний тип жиру. Цей особливий жир також запобігав крихкості аксонів у міру старіння тварин, покращуючи транспорт аксона і, отже, його загальний стан здоров'я", - сказав автор дослідження Роджер Покок.

Цей жир - сфінголіпід, що називається сфінгозин-1-фосфатом (S1P). Сфінголіпіди знаходяться в центральній нервовій системі та беруть участь у розвитку тканин, розпізнаванні клітин і адгезії. Дослідники виявили, що проковтнутий сфінголіпід повинен був подорожувати з кишківника матері до яєць в матці, щоб захистити аксони у потомства. Це захист продовжується і на наступні покоління.

"Це перший випадок, коли було показано, що ліпід/жир передається у спадок. Далі, годування матері сфінголіпідом захищає аксони двох наступних поколінь. Це означає, що дієта матері може впливати не тільки на мозок їх нащадків, але потенційно на наступні покоління. Наша робота підтримує здорове харчування під час вагітності для оптимального розвитку мозку та здоров'я", - додав Покок.

Повідомляється, хоч висновки є перспективними, але необхідно провести подальші дослідження, щоб підтвердити це явище у людей.

  • У червні в Британії та Ірландії став доступний перший у світі тест на вагітність по слині.
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