Про це інформує Мetro.

Медичний стартап з Єрусалиму Salignostics створив перший у світі тест на вагітність за допомогою слини.

Нині він став доступний у Великобританії та Ірландії.

"Тест пропонує можливість тестувати в будь-якому місці та в будь-який час", - пише відомство.

Salistick коштує 9,99 фунтів стерлінгів у Британії та 11,99 євро в Ірландії. Ціна може дещо коливатися залежно від роздрібного продавця.

Слина відображає стан крові за допомогою білків, за таким же принципом, як і тест компанії на COVID, SaliStick виявляє гормон вагітності β-ХГЛ у слині. Таким чином забезпечуючи високоточне виявлення вагітності на ранніх термінах.

Для проведення тесту потрібно зібрати зразок слини за допомогою мазка, попередньо нагромадивши її в роті.

Результати будуть через 5-15 хвилин, а перші ознаки можуть з’явитися вже через три хвилини.

Для більшої точності тест рекомендується робити через день після пропущених місячних або через два дні після очікуваного дня місячних, щоб рівень ХГЛ, гормону вагітності, був достатнім для виявлення.

Тест на вагітність слини Salistick можна придбати у Superdrug, а невдовзі він з’явиться на Amazon.

"З часу запуску першого домашнього тесту на вагітність сечею минуло майже півстоліття, і ця галузь не зазнала багато змін. Ми раді запропонувати цей новаторський продукт нашим клієнтам", – заявила директорка з охорони здоров’я Superdrug Каріс Ньюсон.