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Спрацювало 4 гумкоридори із 7, евакуювали більше 7 тисяч людей – Верещук

20 березня, 2022 неділя
23:22
війна з Росією Ірина Верещук

У неділю із 7 гуманітарних коридорів спрацювало лише 4, було евакуйовано 7 295 людей.

Про це повідомляє голова МінТОТ Ірина Верещук, інформує Еспресо.TV

На Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя у неділю прибули 3 985 людей, вони їхали 11 автобусами з Бердянська і приватним транспортом.

У понеділок зранку планується відправити з Запоріжжя в напрямку Маріуполя близько 50 автобусів.

Верещук повідомила, що в Бердянську діє гаряча лінія, на яку можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуацією до Запоріжжя: +38 050 439 75 29, 3 62 76 та 3 52 52.

"Ми сьогодні провели перемовини, щоб частина автобусів завтра змогли доїхати і провести евакуацію маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема Мелекіно", - повідомила віцепрем’єр.

Вона нагадала, що в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту з Маріуполя до Запоріжжя.

У Київській області з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей, з села Тарасівка до Броварів – 1 310 людей.

Із міста Бородянка до міста Біла Церква евакуація була зірвана другий день поспіль через порушення режиму тиші окупантами, повідомила Верещук.

На Харківщині вдалося доставити гуманітрану допомогу до селища Рогань, однак була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань, оскільки, за даними української розвідки, росіяни планували захопити гуманітарну колону.

Верещук також повідомила дані людей, які перебували в гуманітарній колоні, з якою зник зв’язок на шляху до міста Вовчанськ. Серед них – 5 водіїв і 1 лікар.

За словами Верещук, українська влада веде переговори про повернення цих людей.

Вона також закликала громадян із розумінням ставитися до недоліків організації евакуації, оскільки "все це результат реалій воєнного часу".

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евакуація
Ірина Верещук
гумдопомога
гумкоридор
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