Справа генерала Павловського - це нова атака влади на нашу "оборонку" та елемент російської гібридної війни, - розслідування

Про це йдеться у розслідуванні Тетяни Чорновол для Еспресо.TV.



На минулому тижні Печерський суд запроторив за грати трьох посадовців міноборони часів президентства Порошенка, а також директора заводу "Кузня на Рибальському". Ця справа є досить вигідною для Кремля. Оскільки, ув’язнений генерал Ігор Павловський злочинець в Російській Федерації. Щодо генерала Павловського в Росії було порушено два кримінальних провадження за відбиття наступу на Маріуполь в 2014 році.



Однак справа не лише в особі генерала Павловського, головна перемога Кремля це суть справи, яка також наче вийшла з під пера російських чекістів. Адже українських екс-посадовців міністерства оборони та директора заводу ВПК було заарештовано за виготовлення зброї для української армії. В цій справі Павловського та інших арештували за "результат" - виробництво десантних катерів "Кентавр".



Заарештували не за порушення строків виробництва. Нову розробку завод зробив за три роки – катери були спущені на воду в 2018 році.



Отже тут все навпаки, екс-посадовець міноборони генерал Павловський потрапив у в’язницю не за провал роботи, а за результат, бо прийняв на випробування новітні взірці озброєння. А директор заводу Валерій Шандра потрапив у в’язницю тому, що його завод розробив, виготовив, озброїв катери, спустив на воду і був готовий проходити весь довгий і складний процес державних випробувань.



Зараз один із десантних катерів "Станіслав" стоїть в порту Одеси і готується до чергових випробувань. Це буде випробування швидкості. І виробник вважає, що катер покаже швидкість близько 38 вузлів за годину. А це навіть перевищення технічних вимог. Камбуз, гальюн, десантне відділення, машинне відділення - повністю управляються сенсорними кнопками.



"Коли командуюча американським шостим флотом була тут в Одесі, вона персонально керувала одним з катерів. Персонально. Ліза Френет. Вона ним керувала і була в захваті від цього катеру", - розповів Сергій Білозубенко, заступник голови правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".



Катер "Малин" близнюк "Станіслава" також давно в морі, третій їх брат - на верфі. Тобто катера є. Так за що кримінальна справа і жорсткі посадки фактично без альтернативи у вигляді застави. Адже суму застави, яку визначив суд, рекордна для України - майже півмільярда з кожного фігуранта. Зрозуміло, що внести таку заставу нереально. Медведчука суд визначив меншу заставу - 300 млн грн.



Може тут мала місце корупція? Дивно, але в підозрі про це ні слова, як і про отримання фігурантами справи, якихось незаконних доходів. ДБР не напружувалося – просто записало у збитки всю вартість катерів так наче вони не були виготовлені, а всю суму розікрали. Жодного факту завищення ціни ДБР не знайшло.

До речі, звертаємо увагу на вартість десантного катеру на яку вийшов завод. В підозрі фігурує сума заплачена МО України за три катера. Цікаво, що перший коштував дорожче, бо завод ще платив за проект, а третій недофінансовано, а другий обійшовся міноборони в 147 мільйонів грн., або $5,5 млн разом з озброєнням. Можемо порівняти. Зараз же МО збирається купувати подібні катери "МАРК 6" в США за $20 млн – в 4 рази дорожче.



А ще дуже цікава наступна новина. США передали Україні 2 списані військові катери "Айленд" (старенькі, але хороші, нам потрібні). Катери були передані Україні безкоштовно, в рамках військової допомоги США. Однак, за ""безкоштовно" Україна все-таки заплатила США $10 млн за ремонт, техогляд, транспортування. Отож, якщо ми за "безкоштовний" катер платимо $5 млн, невже державі Україні не варто робити власні катери за таку вартість? Зрештою, це ж робота нашої економіки на потреби нашої оборонки. І хоча відповідь на питання очевидне – Україні потрібна робота її заводів, "зелена влада" лишила "Кузню на Рибальському" без нових замовлень, не фінансує і не приймає судна, які почали будуватися за часів попередньої влади. Зараз на верфях заводу два військові катери "Гюрза" та "Кентавр".



Тобто замість того, щоб фінансувати вітчизняне виробництво військової техніки для ЗСУ, "зелена влада" фінансує імпорт списаних катерів ВМС США.

Окрім того, влад зумисне зриває поставку нових катерів "Кентавр". "Під час обшуків ДБР в нас вилучило – не знаю для чого - робочу конструкторську документацію на третій корпус, і ми зараз зупинилися. В нас не залишилось контрольного екземпляру" - заявив заступник голови правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Сергій Білозубенко.



"Найбільше системне зло проти "оборонки", яке відбувається останні два роки це відсутність замовлень для державних та приватних виробників зброї. Це руйнування основ, що так потрібно Кремлю. Це смертельна помилка відмовлятися від свого навіть заради кращих взірців з-за кордону. Зброя на світових ринках дуже дорога. Ми велика по території країна і маємо довжелезний кордон з ворогом. Нам ніколи не вистачить бюджету - імпортом закрити всі позиції. А значить відмовимося від свого ВПК, завжди будемо легкою здобиччю" - йдеться у розслідуванні Тетяни Чорновол.