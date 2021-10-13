Справа "Межигір'я": ВАКС заочно заарештував сина Януковича
Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина експрезидента України Віктора Януковича, який є підозрюваним у справі про привласнення Межигір'я
Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Так, 13 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід синові експрезидента України Віктора Януковича Олександру у справі про резиденцію "Межигір'я". Його заочно заарештували.
У САП нагадали, що син президента-втікача разом з батьком підозрюється в незаконному використанні комплексом споруд державної резиденції "Межигір'я" на території Вишгородського району. Збиток, який вони завдали державі, оцінюється в суму понад 500 млн грн.
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