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Справа "Межигір'я": ВАКС заочно заарештував сина Януковича

13 жовтня, 2021 середа
18:25
Кримінал ВАКС

Вищий антикорупційний суд заочно арештував сина експрезидента України Віктора Януковича, який є підозрюваним у справі про привласнення Межигір'я

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Так, 13 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід синові експрезидента України Віктора Януковича Олександру у справі про резиденцію "Межигір'я". Його заочно заарештували.

У САП нагадали, що син президента-втікача разом з батьком підозрюється в незаконному використанні комплексом споруд державної резиденції "Межигір'я" на території Вишгородського району. Збиток, який вони завдали державі, оцінюється в суму понад 500 млн грн.

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Олександр Янукович
Віктор Янукович
арешт
Межигір'я
САП
ВАКС
новини України
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