Справа МН17: країни-жертви намагаються притягнути до відповідальності як окремих осіб, так і Росію як державу, - посол України в Нідерландах

Про це розповів Надзвичайний та Повноважний посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов в ефірі "Дом".

Він зазначив, що з 2014 року найактивніше ведуть розслідування п'ять країн - Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія, які створили спільну групу.



"Перша опція - створити спеціальний трибунал під егідою Ради безпеки ООН, була підготовлена відповідна резолюція, і вона отримала загальне схвалення. Єдина країна, яка ветувала цю резолюцію, була Російська Федерація", - розповів дипломат.



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За його словами, після цього країни сконцентрувалися на двох варіантах розгляду справи: "Створення гібридного трибуналу країнами або передача справи в національну юрисдикцію. Врешті, визначили, що під час цих переговорів буде застосовуватися національна юрисдикція Нідерландів".

Як зазначається, тема MH17 фігурує в кейсах декількох процесів. Наприклад, справа розглядається Окружним судом Гааги, і його мета - встановити фізичних осіб, винних у трагедії.

Крім цього, в Нідерландах Україна переслідує РФ як державу в Міжнародному суді ООН.

"Крім цих п'яти країн, які я вже згадав, усі країни, громадяни яких загинули в катастрофі, беруть активну участь. Зокрема, фінансова участь у розслідуванні теж забезпечується цими країнами. Тобто це - глобальні заходи щодо притягнення до відповідальності як фізичних осіб, так і Російської Федерації як держави", - резюмував Ченцов.