Справа МН17: країни-жертви намагаються притягнути до відповідальності як окремих осіб, так і Росію як державу, - посол України в Нідерландах
П'ять країн-учасниць групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 наполягають на притягненні Російської Федерації як держави
Про це розповів Надзвичайний та Повноважний посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов в ефірі "Дом".
Він зазначив, що з 2014 року найактивніше ведуть розслідування п'ять країн - Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія, які створили спільну групу.
"Перша опція - створити спеціальний трибунал під егідою Ради безпеки ООН, була підготовлена відповідна резолюція, і вона отримала загальне схвалення. Єдина країна, яка ветувала цю резолюцію, була Російська Федерація", - розповів дипломат.
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За його словами, після цього країни сконцентрувалися на двох варіантах розгляду справи: "Створення гібридного трибуналу країнами або передача справи в національну юрисдикцію. Врешті, визначили, що під час цих переговорів буде застосовуватися національна юрисдикція Нідерландів".
Як зазначається, тема MH17 фігурує в кейсах декількох процесів. Наприклад, справа розглядається Окружним судом Гааги, і його мета - встановити фізичних осіб, винних у трагедії.
Крім цього, в Нідерландах Україна переслідує РФ як державу в Міжнародному суді ООН.
"Крім цих п'яти країн, які я вже згадав, усі країни, громадяни яких загинули в катастрофі, беруть активну участь. Зокрема, фінансова участь у розслідуванні теж забезпечується цими країнами. Тобто це - глобальні заходи щодо притягнення до відповідальності як фізичних осіб, так і Російської Федерації як держави", - резюмував Ченцов.
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