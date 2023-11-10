"Справа політична і на 100% сфабрикована": підприємець Жеваго про відмову Франції екстрадувати його в Україну

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

Костянтин Жеваго дав коментар щодо відмови українській стороні в його екстрадиції за рішенням Верховного суду Франції, ухваленого сьогодні,10 листопада, в місті Париж.

"Насправді Верховний суд Франції розглядав це питання протягом трьох місяців і сьогодні прийняв остаточне рішення, чим безумовно задоволений я та адвокати. Ми змогли відстояти свою позицію і довести, що, на жаль, система правосуддя, а головне – система розслідування слідчими органами, прокуратурою в Україні, м'яко кажучи, недосконалі. І це призвело до того, що Верховний суд Франції підтвердив, що в цій політичній ситуації в Україні належного судового захисту та й взагалі правосуддя я не отримаю по своїй справі", - сказав підприємець.

Костянтин Жеваго зауважив, що його справу і ДБР, і Генпрокуратура розглядають більш ніж 4 роки, хоча по закону мають це робити протягом року.

"Як було сказано в рішенні суду і прокоментовано моїми адвокатами: ані ДБР, ані прокуратура не зацікавлені в тому, щоб або довести справу до суду, або взагалі це закрити. На мою думку, а також так вважають і адвокати, ця справа політична і на 100% сфабрикована, і жодного сенсу в собі немає. Сьогодні Верховний суд Франції саме це і підтвердив",- резюмував Жеваго.

10 листопада Верховний суд Франції у місті Париж після детального аналізу всіх поданих матеріалів, урахування всіх доказів та аргументів, представлених сторонами обвинувачення та захисту, поставив крапку в справі щодо екстрадиції українського підприємця та мецената Костянтина Жеваго і відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію.

















