Справа Порошенка: суд оголосив технічну перерву у засіданні на 20 хвилин
Печерський райсуд Києва оголосив технічну перерву у засіданні у справі про держзраду п'ятого президента України Петра Порошенка
Про це передає Еcпресо.TV.
Порошенко перед оголошенням перерви заявив, що у документах звинувачення присутні формулювання "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", які, згідно з українським законодавством, мають вживатися в офіційних документах із приставкою "терористичні організації".
Також він попросив привести термінологію у документах у відповідність до українського законодавства.
Після цього, о 15:54, суддя оголосив технічну перерву на 20 хвилин.
- У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів до України. З аеропорту Порошенко поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
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