Справа Порошенка: суд оголосив технічну перерву у засіданні на 20 хвилин

Про це передає Еcпресо.TV.



Порошенко перед оголошенням перерви заявив, що у документах звинувачення присутні формулювання "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", які, згідно з українським законодавством, мають вживатися в офіційних документах із приставкою "терористичні організації".



Також він попросив привести термінологію у документах у відповідність до українського законодавства.

Після цього, о 15:54, суддя оголосив технічну перерву на 20 хвилин.