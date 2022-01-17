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Порошенко прилетів до України

17 січня, 2022 понедiлок
09:08
Суспільство Порошенко

У понеділок, 17 січня, п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" народний депутат Петро Порошенко прилетів до України

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, передає Еспресо.TV.

Про прибуття Порошенка Гончаренко розповів у стрімі з салону літака, яким прилетів п'ятий президент України. Разом із Порошенком у літаку перебували його дружина, адвокати, народні депутати від "Європейської Солідарності", зокрема Микола Княжицький, і журналісти, зокрема Соня Кошкіна та Севгіль Мусаєва.

Літак прибув до аеропорту "Київ" у Жулянах. В аеропорту до прибуття Порошенка почалася масова акція: прихильники Порошенка прийшли зустріти його з плакатами "Є Порох, дамо вогню", "Україні потрібен Порох", "До булави треба голови", "Повернемо Україні гідність" тощо.

В аерпорту біля терміналу "А" до підігнали автобуси та вантажівки з поліцією та Нацгвардією.

На паспортному контролі Порошенка зустріли працівники Державного бюро розслідувань, зокрема якийсь Кулакевич Сергій Вікторович. Гончаренко звинуватив працівників ДБР у перешкоджанні паспортному контролю. При цьому нардеп наголосив, що працівники ДБР не є прикордонниками і діють поза межами своєї компетенції.

Під час проходження контролю у Порошенка забрали паспорт громадянина України та відмовилися його віддавати. Порошенко заявив, що його не пускають на територію України.

Врешті п'ятому президенту повернули документи і він разом із прихильниками пройшов повз численних правоохоронців. При цьому лідер "Європейської Солідарності" попередив силовиків про відповідальність у разі застосування сили до присутніх.

За словами Порошенка, прикордонники заявили йому, що мають встановити його особу. Політик зазначив, що разом із прикордонниками діяли силовики у чорній формі, а біометричний паспорт перевіряли близько 15 хвилин.

Під час виступу в аеропорту Порошенко подякував за присутність українським і міжнародним журналістам.

Перед аерпортом Порошенка зустріли численні прихильники, в тому числі громадські та політичні діячі, а також нардепи з інших фракцій.

"Ми тут не для того, щоби захистити Порошенка. Ми тут для того, щоби об'єднатися і захистити Україну. Дуже важливо, що сьогодні разом з нами представники інших політичних демократичних сил, які зараз є символом нашого об'єднання. Бо саме зараз ми раззом маємо об'єднатися і показати, що об'єднана Україна сильна, а сильна вона здатна дати відсіч Путіну", - наголосив Порошенко.

З аеропорту Порошенко поїхав до Печерського райсуду Києва, де об 11:00 має початися засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

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Новини
Петро Порошенко
Олексій Гончаренко
Європейська солідарність
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