"Жодних доказів, купа порушень": нардепка Пташник назвала справу проти Порошенка про держзраду юридично нікчемною
Екснардепка Вікторія Пташник вважає, що президент Володимир Зеленський шукає ворогів всередині України
Про це вона сказала у "Великому ефірі Василя Зими".
"Я реально засуджую ту кримінальну справу по держзраді, яку Зеленський і його команда розпочали проти Порошенка. Юридично вона - абсолютно нікчемна. Немає жодної доказової бази. Коли в підозрі пишеться, що Порошенко розробив злочинний план по нищенню України у невстановлений спосіб з невстановленими особами в невстановленому місці і в невстановлений час - це просто реально смішно. Я вже не кажу про купу процесуальних порушень, які були допущені, і що цей документ не можна вважати підозрою. І ці арешти майна без участі народного депутата, хоча в КПК говориться, що має бути присутній на такому засіданні", - сказала Пташник.
На її думку, в ЄСПЛ ці документи точно будуть скасовані.
"Я хочу запитати Зеленського: а в чому держзрада Порошенка? Коли безвіз отримував, коли асоціацію з ЄС підписував, коли звільняв частину окупованих територій. Зеленський шукає ворогів всередині і намагається з ними боротись. Я переконана, якщо б команда Зеленського турбувалась про Україну перед загрозою повномастштабного вторгнення, вони б закрились за зачиненими дверима, позвали б ту ж "Євросолідарність", розписали б план дій, долучили б міжнародні контакти Порошенка. Я переконана, що кожний політик та депутат "ЄС" не відмовив би Зеленському", - підсумувала екснардепка.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
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