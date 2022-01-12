"Жодних доказів, купа порушень": нардепка Пташник назвала справу проти Порошенка про держзраду юридично нікчемною

Про це вона сказала у "Великому ефірі Василя Зими".



"Я реально засуджую ту кримінальну справу по держзраді, яку Зеленський і його команда розпочали проти Порошенка. Юридично вона - абсолютно нікчемна. Немає жодної доказової бази. Коли в підозрі пишеться, що Порошенко розробив злочинний план по нищенню України у невстановлений спосіб з невстановленими особами в невстановленому місці і в невстановлений час - це просто реально смішно. Я вже не кажу про купу процесуальних порушень, які були допущені, і що цей документ не можна вважати підозрою. І ці арешти майна без участі народного депутата, хоча в КПК говориться, що має бути присутній на такому засіданні", - сказала Пташник.



На її думку, в ЄСПЛ ці документи точно будуть скасовані.



"Я хочу запитати Зеленського: а в чому держзрада Порошенка? Коли безвіз отримував, коли асоціацію з ЄС підписував, коли звільняв частину окупованих територій. Зеленський шукає ворогів всередині і намагається з ними боротись. Я переконана, якщо б команда Зеленського турбувалась про Україну перед загрозою повномастштабного вторгнення, вони б закрились за зачиненими дверима, позвали б ту ж "Євросолідарність", розписали б план дій, долучили б міжнародні контакти Порошенка. Я переконана, що кожний політик та депутат "ЄС" не відмовив би Зеленському", - підсумувала екснардепка.



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