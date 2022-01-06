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"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва", – Порошенко

6 січня, 2022 четвер
10:09
Суспільство Петро Порошенко

Українці  дадуть гідну відповідь на ще одну  спробу створити в Україні авторитарний режим – переконаний п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко

"2022-ий почався з "чорних лебедів". Попри свята, ми уважно спостерігаємо як за подіями в Казахстані, так і за зустріччю радників Нормандського формату, яка має пройти без участі України та ще й в Москві. І за безпековими консультаціями НАТО з Росією, які мають відбутися незабаром», – пише Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні слід, незважаючи на тривалий святковий період,  багато зробити задля активізації західної підтримки нашої держави, працювати  з європейськими та американськими партнерами – наголошує п’ятий президент.

"Дивно, що в дні такої напруги виконувач ролі президента постить відосик, що залишилося за кадром новорічного відосика. Він розважається з цуциками в спортзалі, з Єрмаком у Гуті. Відпочиває в Буковелі разом  з Коломойським, своїм годфазером і головним вигодонабувачем від перебування Зеленського в офісі президента", – зазначає лідер партії.

"Коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше. Тому наступний тиждень – з 10 по 15 січня – працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні", – повідомив Петро Порошенко.

"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва,  аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні", – зауважує Порошенко.

"Впевнений, українці  дадуть гідну відповідь на ще одну  спробу створити в Україні авторитарний режим.  Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність", – резюмує п’ятий президент.
 


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політика
Порошенко
Володимир Зеленський
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