Посольство США про справу Порошенка: "Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах"
Посольство США оприлюднило заяву щодо справи проти п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка
У Посольстві США наголосили на неприпустимості політичного переслідування лідера опозиційної партії, йдеться у Twitter дипломатичного відомства.
"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - йдеться на сторінці Посольства у твіттері.
Як відомо, раніше з’явилась подібна заява Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.
"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу", - застерегла Мелінда Сіммонс.
- 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п`ятому президенту України, народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку.
- Екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов назвав справу сфабрикованою за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.
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