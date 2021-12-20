Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Сфабрикована за вказівкою Офісу Зеленського справа проти Порошенка перетвориться на такий же фарс, як і попередні, – Олександр Турчинов

Сфабрикована за вказівкою Офісу Зеленського справа проти Порошенка перетвориться на такий же фарс, як і попередні, – Олександр Турчинов

20 грудня, 2021 понедiлок
16:04
Новини Олександр Турчинов

Чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка перетвориться на фарс так само, як і всі попередні

Про це на брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС"  Олександр Турчинов.

"Замість того, щоб мобілізувати націю,  щоб направити силові структури на боротьбу проти російських провокацій, проти російської агресії, Зеленський і його команда скеровують силові структури на боротьбу з політичною опозицією. І в першу чергу на боротьбу з лідерами української опозиції – "Європейською Солідарністю" і безпосередньо з її головою Петром Порошенком", – наголосив Турчинов.

"Владі було достеменно відомо, що лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко збирається від’їздити на заздалегідь заплановані зустрічі з Вселенським Патріархом, а також з європейськими лідерами, які будуть відбуватися саме цими днями. Враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називалося "негайне вручення" чергової повістки Петру Порошенко на черговий допит", – зазначив Турчинов.

Екс-Секретар РНБО нагадав, що з першого дня перебування Зеленського на посаді він розпочав системну боротьбу проти п’ятого Президента.

"Саме за його прямими вказівками було сфабриковано сотню кримінальних справ проти Петра Порошенка. Вже пройшло фактично 2,5 роки, і всі ці справи перетворилися на фейк. Так само перетвориться на фейк чергова сфабрикована справа за прямою вказівкою чинного президента. Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014–2015 років", – наголошує Турчинов.

Він нагадав, що ситуація тоді була надскладною, і в умовах реального військового загострення керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку України,  дати тепло в оселі українців складною, небезпечною зимою 2014 – 2015 років.

"Сьогодні владні силовики, залежні підконтрольні люди розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що з два останніх роки в Україні на чолі із Зеленським повністю зруйнована енергетична безпека нашої держави, яку забезпечив Президент Порошенко та уряди у 2015,  2016, 2017, 2018 роках, коли країна не купувала російське вугілля і російський газ", – нагадав Турчинов.

Він також зазначив, що "в умовах цього блюзнірства і фарсу" Україна за два останніх роки купила на 3 мільярди 100 мільйонів доларів російського вугілля – в тому числі вугілля, яке незаконно добувається на окупованих територіях.

"Це відбувається в умовах, коли щодня Україна збільшує обсяги імпорту з Білорусі в Україну електроенергії. В умовах, коли Білорусь разом з Російською Федерацією робить заяви, які загрожують національній безпеці нашої держави і її територіальній цілісності", – зауважив Олександр Турчинов.

"Я хочу сказати чинній владі – не сподівайтеся. Після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться в Україну, і ваша чергова справа, ваше чергове брудне шоу, як і всі попередні, знову перетвориться на фарс", – наголосив Турчинов.

"Хочу підкреслити, що навіть повністю залежна від Зеленського Генеральний прокурор Венедіктова не підписала цей фейковий документ, не підписала цю підозру. А її підписав саме, мабуть, з цією метою і призначений один із її заступників, як мені сказали, на прізвище Симоненко", – повідомив Турчинов.

"Чинна влада, президент повністю копіюють Януковича і його режим. Як у зрадницькій позиції щодо захисту країни, так і в боротьбі з політичними опонентами. Але вони скопіюють не тільки їх брудні технології. Вони повністю повторять і фінал Януковича та його режиму", – резюмує Олександр Турчинов.



 

Читайте також:
19 грудня, 2021 неділя
У Кривому Розі п'яний прокурор з Одеси зім'яв зупинку своїм "Лексусом", - ЗМІ
Путін, Чубайс, Сєчин, Міллер
19 грудня, 2021 неділя
ФРН обіцяє "особисті наслідки" Путіну та його оточенню
Московський Кремль
19 грудня, 2021 неділя
Росія "виживе" при відключенні від SWIFT, - голова другого за величиною банку РФ
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.14
    Купівля 27.14
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.5
    Продаж 30.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
20 грудня
19:59
Тарас Качараба
Футболіст збірної України зацікавив німецькі топ-клуби
19:52
Російські військові
В ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - розвідка
19:34
Омікрон
Є чіткі докази, що штам "Омікрон" поширюється набагато швидше та заражає вакцинованих, - ВООЗ
19:13
Ексклюзив
"Щоб Зеленський міг зробити відосик на новорічне привітання": Ємець назвав підозру Порошенку методами диктатури
19:00
Люблінський трикутник
Зеленський, Дуда та Наусєда зустрілися на Франківщині: обговорили агресію РФ і міграційну кризу
18:55
Кримськотатарський телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через недофінансування, - Денісова
18:55
Джейк Пол
Блогер кинув виклик найкращому боксеру світу
18:25
сніг
У Києві випав сніг: місто скували затори, на вулицях працює близько 300 авто спецтехніки
18:21
ОАСК
Конкурс на керівника САП заблоковано: ОАСК скасував порядок роботи конкурсної комісії
18:15
Ексклюзив
вугілля
"Йшлося про купівлю вугілля в українських підприємств без запитів через "Л/ДНР": експерт назвав підозру Порошенку "більше політичною, ніж юридичною
18:08
Швейцарія
Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі: список
18:02
Віталій Миколенко (на передньому плані)
"Динамо" і англійський клуб домовились про трансфер українця Миколенка
17:59
закон про ЗМІ у Польщі
В ЄС висловили занепокоєння оновленим законом про ЗМІ у Польщі
17:49
Вакцина
Регулятор ЄС схвалив вакцину Novavax проти COVID-19
17:45
ООС ЗСУ
День у зоні ООС: з боку України - двоє травмованих вибухом військових, росіяни тричі порушили режим тиші
17:42
NAVI
Українська команда NAVI перемогла росіян і тріумфувала на престижному кіберспортивному турнірі
17:31
Сергій Курченко
Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка
17:24
Інкерманське водоймище
Було джерелом чистої води і місцем відпочинку: окупанти завалюють сміттям Інкерманське водоймище
17:18
пластик пакет
Захист довкілля: уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети
17:15
Маттейс Де Лігт
Один з найдорожчих захисників світу вирішив втекти з "Ювентуса" через ганебний сезон
17:10
Європейська Солідарність
Заява партії "Європейська Солідарність"
16:54
прапор України гроші
Держстат покращив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2021 року
16:53
Габріель Боріч
Кандидат лівих Габріель Боріч переміг на президентських виборах у Чилі
16:50
За твором Лесі Українки: з'явився новий трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня", названо дату виходу в кінопрокат
16:47
Ексклюзив
ОПУ
Банкова прагне прив'язати Порошенка до Медведчука, - політолог про підозру п'ятому президенту
16:29
росія танк
ОБСЄ за тиждень зафіксувала понад 100 одиниць військової техніки РФ за межами зберігання, - Міноборони
16:08
Гітанас Науседа
Литва готова сприяти вступу України до НАТО, - Науседа
16:05
Світовий банк
Україна підписала угоду із Світовим банком про 300 млн євро позики для економічної реформи
16:01
Мігранти з Білорусі
Amnesty International повідомила про насильство над мігрантами на кордоні з Білоруссю
15:57
Інфографіка
Віктор Циганков
Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ: хто подорожчав найбільше
15:54
ЗНО
У 2022 році пробне ЗНО коштуватиме від 213 грн до 309 грн
15:37
На Київщині викрили чиновників: привласнили землю на 700 млн грн
15:37
Україна у Spotify: МЗС і музичне видання СЛУХ запустили акаунт Ukraine.ua
15:31
Moderna
Підвищує рівень антитіл у 37 разів: Moderna заявила про ефективність бустерної дози її вакцини від "Омікрону"
15:29
Порошенко
Порошенку підписали підозру в державній зраді, - Турчинов
15:16
Дуда Зеленський Науседа
Ми повинні запобігти атаці РФ на Україну, - Дуда назвав "фундаментальним" питання безпеки
15:12
Зеленський
Знатимемо, де буде розташована, - Зеленський щодо заяви Білорусі про ядерну зброю
15:09
Красюк і Усик
Усик може уникнути реваншу з Джошуа, - промоутер заінтригував фанатів інформацією про новий бій українця
15:02
Президенти Люблінського трикутника
Підтримка членства України в ЄС і НАТО: президенти України, Литви та Польщі підписали декларацію
14:44
Тайсон
У "Металіст" зібрались повернути легендарного футболіста
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV