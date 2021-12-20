Сфабрикована за вказівкою Офісу Зеленського справа проти Порошенка перетвориться на такий же фарс, як і попередні, – Олександр Турчинов

Про це на брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов.



"Замість того, щоб мобілізувати націю, щоб направити силові структури на боротьбу проти російських провокацій, проти російської агресії, Зеленський і його команда скеровують силові структури на боротьбу з політичною опозицією. І в першу чергу на боротьбу з лідерами української опозиції – "Європейською Солідарністю" і безпосередньо з її головою Петром Порошенком", – наголосив Турчинов.



"Владі було достеменно відомо, що лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко збирається від’їздити на заздалегідь заплановані зустрічі з Вселенським Патріархом, а також з європейськими лідерами, які будуть відбуватися саме цими днями. Враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називалося "негайне вручення" чергової повістки Петру Порошенко на черговий допит", – зазначив Турчинов.



Екс-Секретар РНБО нагадав, що з першого дня перебування Зеленського на посаді він розпочав системну боротьбу проти п’ятого Президента.



"Саме за його прямими вказівками було сфабриковано сотню кримінальних справ проти Петра Порошенка. Вже пройшло фактично 2,5 роки, і всі ці справи перетворилися на фейк. Так само перетвориться на фейк чергова сфабрикована справа за прямою вказівкою чинного президента. Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014–2015 років", – наголошує Турчинов.



Він нагадав, що ситуація тоді була надскладною, і в умовах реального військового загострення керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку України, дати тепло в оселі українців складною, небезпечною зимою 2014 – 2015 років.



"Сьогодні владні силовики, залежні підконтрольні люди розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що з два останніх роки в Україні на чолі із Зеленським повністю зруйнована енергетична безпека нашої держави, яку забезпечив Президент Порошенко та уряди у 2015, 2016, 2017, 2018 роках, коли країна не купувала російське вугілля і російський газ", – нагадав Турчинов.



Він також зазначив, що "в умовах цього блюзнірства і фарсу" Україна за два останніх роки купила на 3 мільярди 100 мільйонів доларів російського вугілля – в тому числі вугілля, яке незаконно добувається на окупованих територіях.



"Це відбувається в умовах, коли щодня Україна збільшує обсяги імпорту з Білорусі в Україну електроенергії. В умовах, коли Білорусь разом з Російською Федерацією робить заяви, які загрожують національній безпеці нашої держави і її територіальній цілісності", – зауважив Олександр Турчинов.



"Я хочу сказати чинній владі – не сподівайтеся. Після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться в Україну, і ваша чергова справа, ваше чергове брудне шоу, як і всі попередні, знову перетвориться на фарс", – наголосив Турчинов.



"Хочу підкреслити, що навіть повністю залежна від Зеленського Генеральний прокурор Венедіктова не підписала цей фейковий документ, не підписала цю підозру. А її підписав саме, мабуть, з цією метою і призначений один із її заступників, як мені сказали, на прізвище Симоненко", – повідомив Турчинов.



"Чинна влада, президент повністю копіюють Януковича і його режим. Як у зрадницькій позиції щодо захисту країни, так і в боротьбі з політичними опонентами. Але вони скопіюють не тільки їх брудні технології. Вони повністю повторять і фінал Януковича та його режиму", – резюмує Олександр Турчинов.







