Підозра Порошенку: ЄС наголошує на пріоритетності неупередженого правосуддя і обіцяє відстeжувати ситуацію
Євросоюз заявив, що відстежуватиме розвиток подій щодо оголошення п'ятому президенту України Петру Порошенку підозри в державній зраді
Про це повідомляє у Twitter представництво ЄС в Україні.
"ЄС спостерігає за ситуацією щодо повідомлення підозри колишньому Президенту Порошенку. Головними складовими верховенства права є належна процедура, незалежність, неупередженість правосуддя, справедливість, прозорість судового процесу. Враховуючи це, ЄС відстeжуватиме розвиток подій", - йдеться у повідомленні.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
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