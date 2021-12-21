"Не бачимо резонансу": Зеленський прокоментував підозру Порошенку
Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання підозри у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку, заявивши, що це не вплине на ситуацію всередині держави
Про це Зеленський сказав під час зустрічі з дипломатами у селі Гута на Прикарпатті, передає РБК-Україна.
"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко, - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине: ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка, - ред.)", - сказав Зеленський.
Президент додав, що вплив подібних фінансових груп визначається, зокрема, тим, що вони можуть звозити людей на акції протесту.
"Звозять людей з різних областей. Непростий час, люди хочуть заробити копійку, хтось так приходить, хтось за своєю волею це робить", - зазначив Зеленський.
Однак, за словами президента, з часом "люди розберуться, хто є хто".
Про суть кримінальної справи Зеленський не став говорити. Він лише зазначив, що цим повинні займатися суд та правоохоронні органи.
"Якщо це ті питання, пов'язані з конкретикою, з вугіллям… торгівлею з сепаратистами, то хай розбирається суд і правоохоронні органи", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій п'ятому президенту України, народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку.
- Екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов назвав справу сфабрикованою за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.
- Згодом посольство США оприлюднило заяву щодо справи проти Порошенка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе