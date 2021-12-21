"Не бачимо резонансу": Зеленський прокоментував підозру Порошенку

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з дипломатами у селі Гута на Прикарпатті, передає РБК-Україна.

"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко, - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине: ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка, - ред.)", - сказав Зеленський.

Президент додав, що вплив подібних фінансових груп визначається, зокрема, тим, що вони можуть звозити людей на акції протесту.

"Звозять людей з різних областей. Непростий час, люди хочуть заробити копійку, хтось так приходить, хтось за своєю волею це робить", - зазначив Зеленський.

Однак, за словами президента, з часом "люди розберуться, хто є хто".

Про суть кримінальної справи Зеленський не став говорити. Він лише зазначив, що цим повинні займатися суд та правоохоронні органи.

"Якщо це ті питання, пов'язані з конкретикою, з вугіллям… торгівлею з сепаратистами, то хай розбирається суд і правоохоронні органи", - сказав Зеленський.

