"Розраховують, що на свята суспільство не зреагує": адвокат Новіков назвав підозру Порошенку "олів'єгейтом" і спробою підпорядкувати ОГП

Про це Новіков сказав на час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я очікував, чи не прозвучить відповідь на наше запитання, який сенс у тому, щоб колишньому президенту, який завідомо для них знаходиться за кордоном, повідомляти про підозру за його відсутності? У чому сенс, якщо ви вважаєте, що це такий небезпечний, дуже впливовий злочинець? Ми пам'ятаємо з останнього разу, коли вони згадували за клопотання про запобіжний захід, що Петро Порошенко дуже впливовий, дуже небезпечний, має купу зв'язків і багато грошей. Чому ж ви такій небезпечній людині повідомляєте про підозру саме тоді, коли вона, як ви знаєте, перебуває за кордоном? І відповідь дуже проста: їм саме це й потрібно. Їм потрібно донести до людей, які ще готові їх слухати, меседж, начебто Порошенко переховується за кордоном", - сказав Новіков.



Адвокат назвав ситуацію з оголошенням підозри у державній зраді Петру Порошенку "олів'єгейтом" і спробою державного перевороту.



"Це спроба знищити незалежний Офіс генерального прокурора, підпорядкувати його забаганкам і впливу Офісу президента. Це відбувається саме зараз, адже вони розраховують, що під час новорічних свят суспільство не помітить, чи не відреагує на те, що вони коять. Ми сподіваємося, що українці помітять і відреагують, а Петро Порошенко під час такої зухвалої спроби знищити опозицію та знищити її лідера отримає дуже необхідну й важливу підтримку", - сказав Новіков.